جوانان ایران در نخستین گام بر مولداوی چیره شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت بین المللی فوتسال سن پطرز بورگ روسیه از امروز با برگزاری 6 بازی در گروه های سه گانه آغاز شد که در یکی از این بازی ها تیم فوتسال جوانان کشورمان موفق به کسب برتری 8 برصفر مقابل مولداوی شد.

برای تیم فوتسال جوانان کشورمان در این بازی اصغر حسن زاده (2گل)، مصطفی طیبی (2گل)، حسین طیبی (2گل)، محمد مهدی کاتبی، سینا صریحی گلزنی کردند.

تیم جوانان کشورمان که در گروه A این مسابقات با تیم های جوانان روسیه، هلند و مولداوی هم گروه است طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری به ترتیب مقابل هلند و روسیه صف آرایی خواهد کرد.

این مسابقات در سه گروه 4 تیمی برگزار می شود که تیم های برتر گروه های سه گانه راهی مرحله دوم می شوند. تیم فوتسال کشورمان تنها تیم آسیایی حاضر در مسابقات فوتسال سن پطرزبورگ روسیه است.