عدم تقویت حمل و نقل پایه های صادرات را متزلزل می کند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، استاندار این استان، بعد ازظهر امروز در کارگروه توسعه صادرات استان، حمل و نقل را یکی ‌از محورهای مهم و اساسی در امر توسعه اقتصادی جامعه دانست و افزود: برای اینکه قطار صادرات استان تقویت شده و به مقصد برسد، باید بحث حمل و نقل تقویت شود و موانع راه آن برداشته شود.

وی با بیان این که رشد و شکوفایی اقتصادی هر جامعه در گروی توسعه شبکه‌های حمل و نقل است، تلاش همه بخشها را برای راه ‌اندازی مرز هوایی صادرات در استان زنجان، ضروری دانست و اظهار داشت: برای دریافت مجوز حمل و نقل مرز هوایی، باید سرمایه‌گذاری‌های لازم به خصوص برای احداث انبار و سکوهای حمل و نقل انجام شود.

نوذری تاکید کرد: توجه به نقش حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی در فرایند توسعه مهم است و باید توسعه شبکه‌ حمل و نقل در فرآیندهای مختلف مورد توجه قرار گیرد.

استاندار زنجان با تاکید بر ایجاد تشکل‌های صادراتی و شرکت‌های حمایتی در بخش خصوصی یادآور شد: از بخش دولتی و خصوصی انتظار داریم به تکالیف خود عمل کرده و در صورت بروز مشکلی در زمینه سیاست گذاریها، حمایت و اقدامات دستگاه های اجرایی، این امور را یادآوری کرده و پیگیری کند.

نوذری ادامه داد: مسئولان باید علاوه بر به دست آوردن بازار به دنبال نگهداری آن نیز باشند.

وی ورود بخش خصوصی را در امر صادرات و توسعه بخش حمل و نقل را مهم و ضروری دانست و افزود: بخش‌ خصوصی نیز باید از دانش، مهارت و آمادگی کامل صادراتی برخوردار بوده و ایجاد تشکل‌های فعال در امر صادرات را دنبال کند.