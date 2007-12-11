به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، یزدان عشیری عصر امروز در جمع خبرنگاران در سینما قدس با بیان اینکه سومین جشنواره فیلم کوثر از امروز به مدت سه روز ادامه خواهد داشت افزود: همزمانی آغاز به کار این جشنواره با شهادت حضرت امام جواد (ع) یک روز به تاخیر افتاد.

این مسئول اظهار داشت: ‪ ۴۰۰‬فیلمساز، بازیگر و هنرمند سینمای کشور در این جشنواره حضور خواهند داشت و فیلم‌های شرکت ‌کننده در این جشنواره در پنج سالن سینمای "سیمرغ" و دو سالن سینمای "قدس" مشهد به نمایش درمی‌آید.

معاون امور رسانه‌ها و اطلاع رسانی جشنواره فیلم کوثر ادامه داد: این فیلم‌ها از میان یک هزار و ‪ ۱۴۵‬اثررسیده به دبیرخانه جشنواره در بخش‌های مختلف شامل سینمایی، مستند، کوتاه، سینمایی ویدئویی و ‪ ۱۳۵‬ثانیه ‌ای برای نمایش در مدت برگزاری جشنواره انتخاب شده است.

عشیری با بیان اینکه فیلم‌های سینماگران خارجی نیز به صورت غیر رقابتی در سومین جشنواره کوثر شرکت داده شده اند، یادآور شد: 64 ‬فیلم از سینماگران خارجی نیز برای دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود که از میان آنها ‪ ۱۷‬فیلم از کشورهای آفریقای جنوبی، هلند، بلژیک، لبنان، سوئیس، یمن، فلسطین، ترکیه، کویت، انگلستان و کانادا برای شرکت در آن انتخاب شدند.

وی از ارسال بیش از ‪ ۵۰۰‬عنوان فیلمنامه برای این جشنواره خبر داد و گفت: از میان آنها ‪ ۷۰‬فیلمنامه طرح سینمایی و ‪ ۸۴‬فیلمنامه کوتاه برای شرکت در بخش مسابقه فیلمنامه نویسی جشنواره انتخاب شدند.

معاون امور رسانه‌ها و اطلاع رسانی جشنواره فیلم کوثر افزود: ۳۱‬ درصد از فیلم‌های منتخب برای نمایش متعلق به سینماگران زن کشور است.

عشیری ادامه داد: در این جشنواره فعالیت سینماگران زن ایران در فاصله سالهای ‪ ۷۸‬تا ‪ ۸۶‬مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.