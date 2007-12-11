سلسله استعفاها در راه نیست/ اعلام خبر خوش هوا فضا در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در ادامه نشست خبری امروز خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سئوالی در خصوص تداوم استعفای اعضای دولت، اظهار داشت : استعفای دیگری مطرح نیست و سلسله استعفاهای اعضای کابینه مطلقا در راه نیست و هر گونه تحولی در دولت، به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی افزود: اعضای کابینه با جدیت به فعالیت خود ادامه می دهند و حرف هایی که مطرح می شود بد اخلاقی است و افرادی که شدید ترین انتقادات را نسبت به عملکرد وزیر آموزش و پرورش داشتند و حتی او را تهدید به استیضاح کرده بودند، پس از تغییر محمود فرشیدی از دولت طلبکار شدند که این کار را اخلاقی نمی دانیم.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد که دولت نهم به عنوان دولتی مکتبی که بر اساس میثاقی مکتبی فعالیت می کند، با این گونه حرف ها و طرح اخبار غیر واقعی متزلزل نمی شود و تغییرات در حدی که صورت می گیرد، طبیعی است.

رئیس جمهور توضیح داد: تغییرات صورت گرفته مربوط به کسانی است که از ابتدای کار مد نظر رئیس جمهور نبودند و حقیقتا شرایطی به وجود آمده بود که پنج تن از دوستانی که البته زحمت زیادی نیز در طی مدت همکاری با دولت کشیدند، غیر از افرادی باشند که در فهرست رئیس جمهور بودند.

او بار دیگر تاکید کرد: استعفاهای انجام شده طبیعی است و هر گاه تغییری صورت گرفته امور بهتر، قوی تر و گسترده تر انجام شده است.

رئیس شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از او پرسید آیا برقرار کننده صلح میان ایران با آمریکا وانگلیس خواهد بود، گفت: ملت ما اهل صلح و دوستی است و پرچمدار هیچ جنگ و مخاصمه ای در دنیا نبوده است.

دکتر احمدی نژاد افزود: ایرانیان علاقه دارند که با همه کشورها بجز رژیم صهیونیستی که نامشروع و متجاوز و ضد حقوق بشر است، روابط دوستانه داشته باشند و همواره دولت های ما این سیاست را دنبال کرده اند.

او تاکید کرد: اگر دیگران دریافت خود را از محیط سیاسی و ملت ما اصلاح کنند و رفتارهای خود را نسبت به جمهوری اسلامی تغییر دهند ایران مشکلی نخواهد داشت و بهتر است آنها که مشکل دارند، مشکل را حل کنند.

"ایران تمام اقدامات لازم را در جهت توسعه روابط دوستانه با کشورها انجام داده و هیچگاه در جهت تشدید اختلافات و توسعه تنش گام برنداشته ایم و حتی از گامهای جزئی برخی کشورها که نشانی از صداقت و درستی داشتند، استقبال کرده ایم".

رئیس شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: مشکل ایران با انگلیس جزئی است و این مشکل ناشی از پیروی آنها از سیاست های طرف ثالث است و اگر انگلیسی ها در مناسبات خود موضع مستقلی بگیرند که اخیرا پیام هایی نیز در این زمینه دریافت شد و ایران به آنها پاسخ مثبت داده است، دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت.

احمدی نژاد همچنین متذکر شد که در روابط ایران و آمریکا نیز ملت ما هرگز مشکل ساز نبوده، بلکه مشکل همواره از ناحیه آمریکایی ها بوده و آنها می توانند با برداشتن چند گام مثبت دیگر شرایط را به نحو مطلوب تغییر دهند.

خبرنگار دیگری از برنامه های دولت برای تحقق سند چشم انداز 20 ساله سئوال کرد و از رئیس جمهور پرسید که بالاخره از این سند عقب هستیم یا پیش افتاده ایم، که وی پاسخ داد: سند چشم انداز میثاق و عهد و مانند یک قله است که متعهد هستیم به سمت آن قله حرکت کنیم.

وی افزود: هر تصمیمی که دولت اتخاذ می کند با نگاه به سند چشم انداز 20 ساله است اما برخی افراد در این زمینه خلط مبحث می کنند که به نظر می رسد اصحاب رسانه باید سند را برای آنها مرور کنند تا بدانند این سند چیست و دولت چگونه در مسیر تحقق آن گام بر می دارد.

احمدی نژاد تاکید کرد: سند چشم انداز تصریح می کند که ایران باید ظرف 20 سال به قدرت اول اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و علمی در منطقه تبدیل شود و این کار باید با اتکا به علم و فرهنگ و معنویت صورت گیرد و پیشرفت های به دست آمده نشان می دهد که ما در مسیر تحقق سند حرکت کنیم وحتی زودتر از زمان تعیین شده می توانیم به قله برسیم.

او از کسانی که تصویر دیگری از سند چشم انداز در ذهن دارند انتقاد کرد و گفت: برخی تصوری که از سند چشم انداز و قانون برنامه و قوانین بودجه دارند، تصویر جا به جا و وارونه است یا آنکه دیدگاه های خود را می خواهند به نام سند مطرح کنند که باید این نگرش را تغییر دهند.

خبرنگاری از رئیس جمهور سئوال کرد که چه زمانی خبر خوش مربوط به هوا فضا اعلام می شود که او پاسخ داد: تصمیم این است که این خبر در دهه فجر یا در محدوده زمانی این دهه اعلام شود.

بنابراین گزارش، در حاشیه این کنفرانس خبری نیز رئیس جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره قیمت 60 دلاری نفت و درآمد هنگفت دولت از این فروش علیرغم قیمت نفت 20 دلاری در دولت گذشته، گفت: همه پول نفت به حساب دولت بر نمی‌گردد، این پول به خزانه می رود ضمن اینکه ارزش دلار در سال 87 پایین تر از این خواهد بود زیرا دلار دارد ارزش خود را از دست می دهد.

رئیس جمهور در ادامه از تقدیم لایحه ای به مجلس خبر داد که بر اساس آن میزان سهم دولت از درآمدهای نفتی افزایش می یابد.

در ادامه خبرنگاری از احمدی نژاد درباره شایعه نامزدی وی برای ریاست فدراسیون فوتبال پرسید که وی پاسخ داد: نامزدی بنده 27 سال پیش بود.

رئیس جمهور در پایان در پاسخ به سئوال دیگری درباره روابط ایران ومصر گفت: پس از اینکه بنده در این باره پیشنهاداتی دادم از طرف مقابل نیز پیشنهاداتی دریافت کردیم که در حال بررسی هستیم وامیدواریم روابط ما با مصر گسترده تر شود.