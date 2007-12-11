به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود در کنفرانس خبری با نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی، تفکیک دو مفهوم بمب اتمی از انرژی هسته ای را از جمله دستاوردهای دو سال مذاکرات هسته ای ایران و غرب دانست و افزود: اتفاق نامناسبی که افتاده بود این بود که متاسفانه انرژی هسته ای را معادل با بمب اتمی فرض می کردند و در دنیا هر جا اسم انرژی هسته ای می آمد بمب اتمی در ذهن تداعی می شد و البته شاید برخی هم به این مسئله علاقه مند بود!

احمدی نژاد ضمن اشاره به کاربرد دو گانه داروها و مواد شیمیایی با انتقاد از رویکرد انحصاری در دستیابی ملت ها به انرژی صلح آمیز هسته ای ادامه داد: ما فکر می کنیم انرژی صلح آمیز هسته ای معادل بمب اتمی نیست واین انرژی دهها کاربرد مثبت دارد.

رئیس جمهور با یادآوری رسالت های آژانس بین المللی انرژی اتمی در جهت برخورداری ملت ها از انرژی صلح آمیز هسته ای گفت: آژانس تاسیس شده تا از توسعه سلاح های اتمی جلوگیری کرده وضمن نابود سازی تسلیحات موجود به ملت ها در جهت دستیابی به این فناوری صلح آمیز کمک کنند.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم انرژی هسته ای از سالم ترین انرژی ها بوده و در پی توسعه استفاده از این انرژی در زمینه های گوناگون و مفید برای بیشریت هستیم و فکر می کنیم که همه ملت ها به بهره برداری از این انرژی نیازمند هستند.

احمدی نژاد با یادآوری این نکته که 50 هزار سانتریفیوژ تنها سوخت مورد نیاز یک نیروگاه اتمی را تامین می کند، گفت: امیدواریم همانطور که آقای پوتین قول داده اند نیروگاه اتمی بوشهر در موعد مقرر راه اندازی شود و البته ما نیز باید سوخت مطمئن مورد نیاز خود را تامین نماییم.

رئیس جمهور تصریح کرد: در چارچوب مذکور ما باید با همین سرعت کنونی سانتریفیوژهای خود را نصب کنیم تا بتوانیم طی چند سال بعد به اندازه مورد نیاز خود سوخت نیروگاه هایمان را تامین نماییم.

وی افزود: فکر می کنم دیگر مانع جدی دیگر در این مسیر وجود ندارد و همه فهمیده اند که مسیر ما مسیری صلح آمیز است و حرکت ملت ایران در برابر چشم همه ملت های جهان انجام می شود و اتفاقا مسئله هسته ای ایران آزمایشی برای راستی آزمایی سازمان های جهانی و برخی کشورها شد که به هر حال این مسیر، مسیری به حق و روشن است و اگر کسی در این راه مخالف قانون عمل کند خود ضرر خواهد کرد.

احمدی نژاد با رد ادعای یکی از خبرنگاران مبنی بر بروز تغییرات مکرر در روند اجرای سهمیه بندی بنزین ادامه داد: ما تغییرات مکرری در این مسیر ندیده ایم و در همان آغاز هم اعلام کرده ایم که در طول دوره شش ماهه با ارزیابی این مسیر تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهیم کرد.

رئیس جمهور همچنین گفت: نام این تصمیمات تغییر نیست و اتفاقا هیچگونه بار روانی را بر مردم تحمیل نمی کند و این تصمیمات در چارچوب همان اهداف ابتدایی ما برای سهمیه بندی اتخاذ شده است.

وی با یادآوری موضع گذشته خود مبنی بر اینکه سهمیه بندی تا پایان سال 1387 برداشته خواهد شد، دشواری های اجرای سهمیه بندی بنزین را مورد اشاره قرار داد و یادآوری کرد برنامه های اصلی ما برای مدیریت صرفه جویی در مصرف سوخت همان برنامه های گذشته است.

ادامه دارد....