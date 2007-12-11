خانه تئاتر دانشگاهیان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اقسامی مدیر خانه تئاتر دانشگاهیان در این مراسم این مجموعه را زیر نظر اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم معرفی کرد که در برنامه‌های خود پشتیبانی علمی، آموزشی و فرهنگی را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: "خانه تئاتر دانشگاهیان قصد دارد نگرشی علمی به تئاتر ایجاد کند و در این راستا سه شاخصه را دنبال می کند که یکی از آنها آموزش است و کارگاههای آموزشی در این راستا برگزار می‌شود. در بخش پژوهش نیز چاپ فصلنامه تئاتر دانشگاهی، کتب مرجع، برگزاری سمینارهای تخصصی پژوهشی، ایجاد زمینه اجرای عمومی برای فعالان و دانش‌آموختگان این رشته از برنامه‌های ماست."

اقسامی با اشاره به بحث تولید به عنوان شاخصه دیگر مد نظر گرفته شده در خانه تئاتر دانشگاهیان گفت: "دغدغه ما این است که نگاه و فعالیت را در این سه حوزه و شاخصه علمی و بلکه بتوانیم تئاتر را مانند دیگر علوم به جامعه معرفی کنیم."

وی درباره فعالیت صنفی خانه تئاتر دانشگاهیان یادآور شد: "ما برای خانه تئاتر تشکیلات صنفی تعریف نکردیم، چون این تشکیلات به لحاظ حقوقی حافظ سیاسی و اجتماعی گروه یا افراد معدودی است. در صورتی که خانه تئاتر دانشگاهیان قرار است از فعالیت‌های افراد حمایت کند. بعد از این مرحله افراد وارد فعالیت‌های حرفه‌ای و در نتیجه عضو تشکیلات صنفی خانه تئاتر حرفه‌ای می شوند."

خرمشاد هم با بیان اینکه با تأسیس یک ساختار دیگر در فضای تئاتر بتوان منشاء ثمرات و افزوده‌های بیشتر به دنیای تئاتر و هنر ایرانی شد، گفت: "باید این اتفاق را در درون مفهوم کلان دانشگاه تمدن ساز که در وزارت علوم مطرح شده قرار دهیم. اگر بحث تمدن را به صورت یک چندضلعی در نظر بگیریم به حتم هنر یکی از اضلاع آن است. در این ساختار همه چیز در خدمت تمدن قرار می گیرد."

وی افزود: "یکی از انتظاراتی که از دانشگاه وجود دارد این است که حرکت و گفتمان باید دانشگراتر و علم محورتر باشد. باید شاهد غلبه علم گرایی و منطق گرایی در تئاتر دانشگاهی، موسیقی دانشگاهی یا هر هنر دیگر در دانشگاه باشیم. نباید با این اتفاق عاملی برای تفرقه در حرکت دانشگاهی شویم و همه دانشگاهیان و دست‌اندرکاران تئاتر با هدف رشد همه گروهها کنار هم قرار بگیرند و خانه‌ای مبتنی بر اتحاد و انسجام و علم گرایی تشکیل دهیم."

اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به سعی و تلاش کارشناسان تئاتر و دانشجویان برای تولید متون و نمایش‌های ایرانی گفت: "استعدادی که در ایران وجود دارد دارای سطوح استاندارد بین المللی است. فضای خانه تئاتر دانشگاهیان فضای همکاری است و در حوزه تئاتر وقتی وحدت بیشتر شود موفق تر عمل خواهد شد."

رحمت امینی، هرمز هدایت، مهدی مکاری، محمدباقر قهرمانی و حمیدرضا افشار از دیگر حاضران در مراسم افتتاحیه خانه تئاتر دانشگاهیان بودند.