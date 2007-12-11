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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۸:۱۰

دو هزار بافت فرسوده شهری در آذربایجان غربی شناسایی شد

دو هزار بافت فرسوده شهری در آذربایجان غربی شناسایی شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از شناسایی بیش از دو هزار بافت فرسوده شهری در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد باقر داریانی عصر امروز در جلسه کمیته توزیع یارانه سود تسهیلات بانکی در بافت های فرسوده شهری آذربایجان غربی گفت: تاکنون بیش از دو هزار و 200 هکتار بافت فرسوده شهری در 23 شهر استان شناسایی شده است.

وی ادامه داد: در این راستا به منظور تهیه برنامه مدون برای مدیریت بهینه شهری در بافت های فرسوده، مطالعات طرح جامع این بافت ها در ارومیه و خوی به اتمام رسیده و در سایر شهرها نیز در حال اجراست.

داریانی با بیان اینکه دولت زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در بافت های فرسوده شهری استان را تسهیل کرده است، یادآور شد: احیاء بافت های فرسوده شهری یکی از اساسی ترین برنامه های دولت در عمران و مدیریت بهینه شهری است و در این زمینه نیز تسهیلات ویژه ای برای سرمایه گذاری مطمئن بخش خصوصی پیش بینی شده است.

وی ارائه تسهیلات یارانه دار و اعمال تخفیف 50 درصدی عوارض شهرداری ها را از جمله برنامه های حمایتی از انبوه سازان و سرمایه گذاران بخش مسکن عنوان کرد و ادامه داد: امسال افزون بر سه هزار و 670 میلیارد ریال تسهیلات یارانه ای به متقاضیان احیاء بافت های فرسوده اختصاص یافته است.

داریانی خاطرنشان کرد: در این خصوص شرکت های سرمایه گذاری مسکن ساز می توانند با مراجعه به شهرداری ها از مزایای پیش بینی شده در این بخش بهره مند شوند.

وی اعلام کرد: شهرداران باید در اسرع وقت، طرح جامع مدیریت بافت های فرسوده را تدوین نمایند.

داریانی همچنین بر ضرورت اطلاع رسانی دقیق و شفاف دستگاه های ذیربط در خصوص نحوه حضور انبوه سازان و سرمایه گذاران مسکن در این بافت ها تاکید کرد.

کد مطلب 602942

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