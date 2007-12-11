سد کانسپی ماه آینده به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، فرماندار ارومیه عصر امروز در جریان بازدید از روند اجرایی این طرح افزود: در حال حاضر احداث این سد با 90 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و پیش بینی می شود تا یک ماه آینده آبگیری شود.

وی تامین آب به میزان 4/1 میلیون متر مکعب در سال برای تامین آب دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی و کنترل و مهار 8/1 میلیون متر مکعب از سیلاب های منطقه را از کارکردهای مهم احداث این سد عنوان کرد.

غفاری یادآور شد: با بهره برداری از این سد، 500 هکتار از اراضی دیمی منطقه به اراضی آبی تبدیل می شود.

سد کانسپی بر روی رودخانه ای به همین نام از سرشاخه های رودخانه شهرچای احداث می شود.

سد کانسپی، سد خاکی با هسته رسی است و طول تاج آن حدود 250 متر، عرض تاج شش متر و به ارتفاع 20 متر از کف رودخانه و با حجم جمع آوری 27/3 میلیون متر مکعب آب احداث می شود.