اسامی داوران دیدارهای هفته هفدهم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرنگارمهر، صالحی را در امر قضاوت این بازی که روز جمعه و در ورزشگاه آزادی برگزار می شود، علیرضا یزدانی و مسعود فرح نیا همراهی خواهند کرد.
* اسامی داوران دیدارهای هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر به شرح زیر است :
پنجشنبه - 22/9/86
* مس کرمان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه سلیمی کیا کرمان
داور: محمد حسین اسدی، کمک ها: رسول فروغی و حسین خانبان، داور چهارم: جواد سالک نژاد
* صباباتری - پگاه گیلان، ساعت 15، ورزشگاه شهید درخشان رباط کریم
داور: شاهین حاج بابایی، کمک ها: محمد نجفی و رحیم شاهین، داور چهارم: بابک وسیله بر
جمعه -23/9/86
* برق شیراز - ابومسلم مشهد، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: یدالله جهانبازی، کمک ها: سعید زارع و حسین عباسی، داور چهارم: عبدالحسین ایازی
* شیرین فراز کرمانشاه - راه آهن تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
داور: مسعود مرادی، کمک ها: مرتضی کریمی و حسین معتمدی، داور چهارم: بهروز رنجبر
* سایپا تهران - پیکان تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه انقلاب کرج
داور: محسن ترکی، کمک ها: اسماعیل صفیری و حسن کامرانی فر، داور چهارم: مهدی سید علی
* استقلال تهران - صنعت نفت آبادان، ساعت 15:15، ورزشگاه آزادی تهران
داور: احمد صالحی، کمک ها: علیرضا یزدانی و مسعود فرح نیا، داور چهارم: سعید فتاحی
دوشنبه - 26/9/86
* ملوان بندر انزلی - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه تختی انزلی
داور: محمود رفیعی، کمک ها: محمد رضا اسحاقیان و حسین سنجری، داورچهارم: علیرضا اکرمی
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