  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۹:۲۷

اسامی داوران دیدارهای هفته هفدهم لیگ برتر اعلام شد

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر را اعلام کرد که طی آن احمد صالحی دیدار استقلال - صنعت نفت آبادان را قضاوت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، صالحی را در امر قضاوت این بازی که روز جمعه و در ورزشگاه آزادی برگزار می شود، علیرضا یزدانی و مسعود فرح نیا همراهی خواهند کرد.

* اسامی داوران دیدارهای هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر به شرح زیر است :
پنجشنبه - 22/9/86
* مس کرمان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه سلیمی کیا کرمان
داور: محمد حسین اسدی، کمک ها: رسول فروغی و حسین خانبان، داور چهارم: جواد سالک نژاد

* صباباتری - پگاه گیلان، ساعت 15، ورزشگاه شهید درخشان رباط کریم
داور: شاهین حاج بابایی، کمک ها: محمد نجفی و رحیم شاهین، داور چهارم: بابک وسیله بر

جمعه -23/9/86
* برق شیراز - ابومسلم مشهد، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: یدالله جهانبازی، کمک ها: سعید زارع و حسین عباسی، داور چهارم: عبدالحسین ایازی

* شیرین فراز کرمانشاه - راه آهن تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
داور: مسعود مرادی، کمک ها: مرتضی کریمی و حسین معتمدی، داور چهارم: بهروز رنجبر

* سایپا تهران - پیکان تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه انقلاب کرج
داور: محسن ترکی، کمک ها: اسماعیل صفیری و حسن کامرانی فر، داور چهارم: مهدی سید علی

* استقلال تهران - صنعت نفت آبادان، ساعت 15:15، ورزشگاه آزادی تهران
داور: احمد صالحی، کمک ها: علیرضا یزدانی و مسعود فرح نیا، داور چهارم: سعید فتاحی

دوشنبه - 26/9/86
* ملوان بندر انزلی - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه تختی انزلی
داور: محمود رفیعی، کمک ها: محمد رضا اسحاقیان و حسین سنجری، داورچهارم: علیرضا اکرمی

کد مطلب 602952

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها