اسامی داوران دیدارهای هفته هفدهم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرنگارمهر، صالحی را در امر قضاوت این بازی که روز جمعه و در ورزشگاه آزادی برگزار می شود، علیرضا یزدانی و مسعود فرح نیا همراهی خواهند کرد.

* اسامی داوران دیدارهای هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر به شرح زیر است :

پنجشنبه - 22/9/86

* مس کرمان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه سلیمی کیا کرمان

داور: محمد حسین اسدی، کمک ها: رسول فروغی و حسین خانبان، داور چهارم: جواد سالک نژاد

* صباباتری - پگاه گیلان، ساعت 15، ورزشگاه شهید درخشان رباط کریم

داور: شاهین حاج بابایی، کمک ها: محمد نجفی و رحیم شاهین، داور چهارم: بابک وسیله بر

جمعه -23/9/86

* برق شیراز - ابومسلم مشهد، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: یدالله جهانبازی، کمک ها: سعید زارع و حسین عباسی، داور چهارم: عبدالحسین ایازی

* شیرین فراز کرمانشاه - راه آهن تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

داور: مسعود مرادی، کمک ها: مرتضی کریمی و حسین معتمدی، داور چهارم: بهروز رنجبر

* سایپا تهران - پیکان تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه انقلاب کرج

داور: محسن ترکی، کمک ها: اسماعیل صفیری و حسن کامرانی فر، داور چهارم: مهدی سید علی

* استقلال تهران - صنعت نفت آبادان، ساعت 15:15، ورزشگاه آزادی تهران

داور: احمد صالحی، کمک ها: علیرضا یزدانی و مسعود فرح نیا، داور چهارم: سعید فتاحی

دوشنبه - 26/9/86

* ملوان بندر انزلی - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه تختی انزلی

داور: محمود رفیعی، کمک ها: محمد رضا اسحاقیان و حسین سنجری، داورچهارم: علیرضا اکرمی