ناخشنودی وزارت بهداشت از حمایت بیشتر بیماران خاص

دکتر امیدوار رضایی، در خصوص اینکه چرا بعد از گذشت 9 ماه از سال هنوز قانون بیمه انفرادی بیماران دیابتی اجرایی نشده است، به خبرنگار مهر گفت: معاون سلامت وزارت بهداشت در سخنرانی خود از این مسئله ایراد گرفتند مبنی بر اینکه چرا چنین قانونی ایجاد می شود که بعضی از افراد دیابتی برای مجلس ها هورا بکشند.

وی در پاسخ به این گلایه مسئولین وزارت بهداشت، اظهار داشت: تصویب چنین قانونی نشان دهنده این است که چون نظام سلامت در کشور ما مریض است و تکافوی خدمت درست به همه بیماران از جمله دیابتی ها را نمی کند، نمایندگان مجبورند برای بیمارانی مثل دیابتی ها، ام اس، سرطانی ها، تالاسمی، دیالیزی ها و... که مشکلات جدی دارند، حداقل به طور موقت هم که شده قانونی وضع کنند که حمایت بیشتری صورت بگیرد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بروز چنین اختلاف دیدگاهی را ناشی از عدم هماهنگی نگاه مجریان با نگاه مجلسی ها دانست و افزود: این اختلاف نظر به گونه ای است که قانون تصویب می شود اما آیین نامه اجرایی هنوز تصویب نشده است.

رضایی به ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه که 4 سال از تصویب آن می گذرد، اشاره کرد و گفت: بعد از گذشت 4 سال آیین نامه اجرایی آن هنوز نوشته نشده که اجرا شود. پس چطور می توان انتظار داشت که مردم از این مصوبه مجلس بتوانند بهره مند شوند.

وی در ارتباط با راهکار مجلس برای پیگیری مصوباتی که اجرا نمی شود، اظهار داشت: مجلس اختیارات خاصی برای پیگیری دارد که یک مورد آن تذکر شفاهی و کتبی است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، همچنین از طرح سئوال از وزرا و مسئولین مربوطه به عنوان دومین راهکار نام برد و افزود: البته مجلس از هر کسی نمی تواند سئوال کند. به طور مثال از معاون رئیس جمهور که اعتبارات دست او است نمی توانیم سئوال کنیم.

رضایی تاکید کرد: مجلس تا کنون صدها تذکر و سئوال از مسئولین امر داشته است و بهبود نسبی نیز صورت گرفته اما آنچه ما انتظار داریم و حق مردم است، انجام نشده است.