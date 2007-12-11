استقبال آلمان از نامزدی مدودوف برای انتخابات ریاست جمهوری روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "زوددویچه سایتونگ"، نامزدی مدودوف به عنوان جانشین پوتین از طرف برلین مثبت ارزیابی می شود.

بر اساس این خبر، "گرنوت ارلر" وزیر مشاور در وزارت امور خارجه آلمان در گفتگو با روزنامه "برلینر سایتونگ" انتخاب مدودوف را به مثابه تقویت نیروهای غیر نظامی روسیه ارزیابی کرد.

وی اظهار داشت: مدودوف برآمده از خدمات امنیتی و یا از ارتش روسیه نیست. وی در حال حاضر به عنوان معاون نخست وزیر در زمینه اصلاحات فعالیت می کند و به عنوان یک حامی حزب لیبرال از حمایت پوتین سود می برد.

به گزارش "زوددویچه سایتونگ" هماهنگ کننده سیاست روسیه در آلمان "اندراس شوکن هوف" نیز در این راستا اظهار داشت : مدودوف یک کاندیدای قدرتمند برای انتخابات ریاست جمهوری روسیه است. این انتخاب از طرف پوتین نشان می دهد که وی برای مسائل اجتماعی روسیه ارزش بیشتری قائل می باشد.