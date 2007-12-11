برای رسیدن به پیشرفت عملکردها باید مبتنی بر دین باشد

به گزارش خبرنگار مهر سید محمد خاتمی در ادامه سخنان خود در جمع دانشجویان دانشگاه تهران گفت: انقلاب ما یک انقلاب دینی در محتوا و شکل بود که با رهبری ممتاز امام (ره) به پیروزی رسید و دینی که انقلاب اسلامی ما مطرح کرد دین پاسخگو به پرسش های زمانه و خواسته های تاریخی ملت ایران بود. این چنین بود که انقلاب ما فراگیر شد.

خاتمی با تاکید بر اینکه هر جنبشی برای تداوم نیازمند همسوئی و جنبش های اجتماعی است گفت: جنبش های اجتماعی همواره وجود دارند هر چند نبض آنها گاه تند و گاه کند بزند. جنبش عبارتست از حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب.

رئیس جمهور سابق کشورمان با اشاره به جنبش اجتماعی ملت ایران در 150 ساله اخیر ، بزرگترین دردهای اجتماعی در دوره تاریخی را استبداد ، عقب ماندگی و محرومیت های مادی و اقتصادی و احساس تحقیر شدگی از سوی جامعه برشمرد .

وی تاکید کرد: برای رسیدن به آزادی و پیشرفت کارکردها و عملکردها باید مبتنی بر دین باشد در غیر این صورت آزادی و پیشرفت حاصل نمی شود.

رئیس بنیاد باران یادآور شد: سنت پرستان همواره مخالف پیشرفت هستند و به جای خدا عادت های ذهنی خود را می پرستند و بر این اساس واپس گرا هستند و نه تنها به جنبش اجتماعی کمک نمی کنند بلکه مانع حرکت جنبش های تحول خواهانه می شوند.

خاتمی گفت: شگفتی های روزگار این است که سنت پرستان و دین ستیزان در این نقطه مشترک هستند که دین و آزادی با هم سازگار نیست اما بنده به عنوان یک روحانی کوچک که دلبسته اسلام هستم عرض می کنم که اگر ما بتوانیم آزادی را نهادینه کنیم، استقلال را دور از عوام زدگی پایدار کنیم وپیشرفت مادی و معنوی را برای همه افراد، اقوام و گروهها و صنوف فراهم آوریم از اسلام و جمهوری اسلامی دفاع کرده ایم.

وی در ادامه با طرح این سئوال که چرا باید بر قانون اساسی تکیه کنیم به ویژگی های قانون اساسی کشورمان اشاره کرد و گفت: قانون اساسی برخوردار از اصولی است که در حد نصاب و نه در حد اعلی می تواند تثبیت کننده جامعه مردم سالار و دموکرات باشد.

رئیس جمهور سابق کشورمان افزود: قانون اساسی ما سازگار با موازین دینی است و جامعه دینی روی خوشی با آن دارد، قانون اساسی ما بر حقوق اقوام و گروهها تاکید جدی کرده و بر امنیت فعالیت در عرصه های مختلف پای فشرده است.

خاتمی با اشاره به اینکه قانون اساسی در صدد رفع استبداد زدگی کشور است گفت: بنده هم معتقدم قانون مطلق نیست به همین سبب سازوکارهای اصلاح در قانون اساسی در این قانون پیش بینی شده است اما باید توجه داشته باشیم که قانون اساسی ظرف یکبار مصرف هم نیست.

رئیس بنیاد باران ادامه داد شاید یکی از وجوه اختلاف بنده و برخی دوستان این بود که آنها عبور از قانون اساسی یعنی از هم پاشاندن نظم اجتماعی را مطرح می کردند.

وی با بیان اینکه عدالت به عنوان بزرگترین پیام امام باید محور همه امور باشد افزود: البته نباید ظاهر پرست بود. متاسفانه برخی عدالت را فقط در عدالت اقتصادی منحصر کرده اند که این متاسفانه ناشی از چپ زدگی ماست.

خاتمی خلاصه کردن عدالت اقتصادی در اقتصاد صدقه ای و توزیعی بین مردم را سیاست نادرستی دانست و گفت: چنین عدالتی انبار ملت را خالی و فقر را توزیع می کند، البته همه ما باید شعار عدالت اقتصادی سر دهیم و خواستار جامعه خالی از فقر باشیم اما به اعتقاد بنده مهمتر از آن حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش است.

رئیس جمهور سابق کشورمان تاکید کرد دفاع از حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش در کنار عدالت اقتصادی مفهوم عدالتی است که اصلاحات آن را می خواهد.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران ملت بزرگی است و نباید در دنیا خوار شمرده شود بر بهره گیری از فرصت ها و تلاش برای رفع تنش ها و تکیه قدرتمداران و سیاستمداران بر اخلاق تاکید کرد.



رئیس بنیاد باران تصریح کرد: هر کس با حرکت های سیاسی شناسنامه دار و فعالیت احزاب و جریانهای اجتماعی با هر تفکر و اندیشه ای که دارند مخالفت کنند، مخالف مردم سالاری است.

خاتمی با بیان اینکه جنبش دانشجویی اگر همسو با جنبش اجتماعی و خواست ملت ایران و متناسب با هویت دینی و تاریخی ملت ایران باشد جنبشی پایدار خواهد بود خاطرنشان کرد: مهمترین وظیفه جنبش دانشجویی به نقد است و نقد است و نقد ، البته این نقد باید بر پایه حس مسئولیت شناسی و پایبندی به مصالح و امنیت ملی و تمامیت ارضی صورت گیرد.