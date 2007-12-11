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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۹:۵۲

اسامی داوران دیدارهای فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور اعلام شد

دیدار پرسپولیس برابر پتروشیمی تبریز در مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور را تورج حق وردی قضاوت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران سه دیدار از مراحل یک شانزدهم و یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور را اعلام کرد که بر این اساس تورج حق وردی دیدار پرسپولیس - پتروشیمی تبریز که روز دوشنبه هفته آینده در ورزشگاه آزادی برگزار می شود را قضاوت خواهد کرد.  اسامی داوران دیدارهای جام حذفی به شرح زیر است :

مرحله یک شانزدهم نهایی
چهارشنبه - 21/9/86
* پاس همدان - فولاد یزد، ساعت 14، ورزشگاه قدس همدان
داور: ایرج ساعدی، کمک ها: حمید غمزه و محبت رضایی تبار، داور چهارم: مهرداد ذهبی

دوشنبه - 26/9/86
* پرسپولیس تهران - پتروشیمی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران
داور: تورج حق وردی، کمک ها: بابک داوری و محمد رضا منصوری، داور چهارم: محمد حسین مرادی

مرحله یک هشتم نهایی
دوشنبه - 26/9/86
* فولاد خوزستان - استقلال اهواز، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز
داور: مسعود مرادی، کمک ها: حسن نوشه ور و صفدر احمدی، داور چهارم: مرداس جابری

کد مطلب 602963

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