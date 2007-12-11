اسامی داوران دیدارهای فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران سه دیدار از مراحل یک شانزدهم و یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور را اعلام کرد که بر این اساس تورج حق وردی دیدار پرسپولیس - پتروشیمی تبریز که روز دوشنبه هفته آینده در ورزشگاه آزادی برگزار می شود را قضاوت خواهد کرد. اسامی داوران دیدارهای جام حذفی به شرح زیر است :

مرحله یک شانزدهم نهایی

چهارشنبه - 21/9/86

* پاس همدان - فولاد یزد، ساعت 14، ورزشگاه قدس همدان

داور: ایرج ساعدی، کمک ها: حمید غمزه و محبت رضایی تبار، داور چهارم: مهرداد ذهبی

دوشنبه - 26/9/86

* پرسپولیس تهران - پتروشیمی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران

داور: تورج حق وردی، کمک ها: بابک داوری و محمد رضا منصوری، داور چهارم: محمد حسین مرادی

مرحله یک هشتم نهایی

دوشنبه - 26/9/86

* فولاد خوزستان - استقلال اهواز، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز

داور: مسعود مرادی، کمک ها: حسن نوشه ور و صفدر احمدی، داور چهارم: مرداس جابری