به گزارش خبرگزاری مهر، در هشتمین نشست شورای راهبردی محیط زیست شهرداری تهران که روز گذشته در شهرداری مرکز تشکیل شد، مهندس حیدرزاده رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در این نشست با اشاره به برگزاری هفته پژوهش که برای اولین بار دستاوردهای پژوهشی شهرداری تهران را در قالب جشنواره به نمایش گذاشته است افزود: همواره در شهرداری از کمبود بودجه در قسمت های پژوهشی به عنوان دلیلی بر عدم اولویت دار شدن این مورد یاد شده است که هم اکنون با احتساب 3 درصد از بودجه هر بخش در شهرداری به بحث پژوهش، این معضل برطرف شده است.

وی همچنین در ادامه افزود: با تلاش شهرداری تهران و جلسات کارشناسی با کمیسیونها و فراکسیونها سهم حمل و نقل عمومی در قالب مترو به 30 درصد افزایش یافت.

مهندس حیدرزاده با اشاره به راه اندازی خطوط BRT در شهر تهران افزود: راه اندازی این خطوط به مقدار 50 تن در کاهش آلودگی هوا نقش داشته است.

وی همچنین از راه اندازی 2 خط دیگر BRT تا آخر سال جاری خبر داد.

مهندس حبیب اللهیان نماینده طرح جامع شهر تهران پیرامون مطالعات محیط زیستی مطرح در این نشست با اشاره به تصویب نهایی طرح جامع شهر تهران در آذرماه سال جاری افزود: 15 ماه فرایند بررسی و تصویب این طرح به طول انجامید.

وی در ادامه افزود: از شهریورماه سال گذشته بررسی و تصویب طرح جامع در شورای اسلامی شهر تهران آغاز و به صورت همزمان در شورای توسعه برنامه ریزی استان، کمیته فنی شورای عالی شهرسازی تشکیل و به شورای عالی شهرسازی ارجاع و سپس مصوبات سه مرجع شورای اسلامی شهر تهران، کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و شورای توسعه برنامه ریزی استان از 15 بهمن ماه سال گذشته به شورای عالی شهرسازی ارائه شد.

همچنین بالغ بر 9 ماه بررسی طرح در شورای عالی شهرسازی به طول انجامید که این نشان دهنده اهمیت و گستردگی و دقت دست اندرکاران بر این طرح می باشد.

مهندس حبیب اللهیان یکی از موارد مهم در تشکیل نهاد طرح جامع تهران را همزمانی طرح خواند و افزود: این طرح به صورت مشترک بین وزارتخانه مسکن و شهرسازی و شهرداری تهران با ایجاد نهادی مشترک تهیه شد.