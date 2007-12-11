کیسه های شن و نمک در گردنه های برف گیر خراسان رضوی پیش بینی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید آیت الله هاشمی نسب عصر امروز در جمع خبرنگاران در این اداره افزود: برای اولین بار در استان کیسه های شن و نمک در بشکه های مخصوص در کنار راه های شریانی مناطق برف گیر استان قرار گرفته است تا در زمان ریزش برف، رانندگان در راه مانده بتوانند از آن استفاده کنند.

مدیرکل راه و ترابری خراسان رضوی اظهار داشت: در یک طرح ابتکاری در گردنه های محور نیشابور - مشهد و تربت حیدریه - مشهد، تعداد 100 عدد بشکه حاوی کیسه های نایلونی شن و نمک قرار گرفته است تا درفصل سرما، رانندگان خودروهای عبوری بتوانند از آنها استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: هر کدام از این بشکه ها حاوی 10 کیسه 20 کیلویی شن و نمک است.

هاشمی نسب یادآور شد: همچنین نمایندگی راه و ترابری ملک آباد با تهیه 140 کامیون شن و نمک و ذخیره سازی آن در دو سوله در مناطق ابرش و ملک آباد، برای عملیات راهداری زمستانی آماده شده اند.

هاشمی نسب از حضور 34 نفر از پرسنل این نمایندگی با 16 دستگاه ماشین آلات برفروبی در عملیات زمستانی اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی خبر داد.