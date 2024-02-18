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۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۱۳

استاندار خراسان رضوی اعلام کرد؛

ماموریت تامین ۱۰۰ هزار مسکن روستایی در خراسان رضوی

ماموریت تامین ۱۰۰ هزار مسکن روستایی در خراسان رضوی

مشهد- استاندار خراسان رضوی گفت: تامین ۱۰۰ هزار مسکن روستایی در استان در قالب نهضت ملی، باید به عنوان یک ماموریت جهادی در دستور کار بنیاد مسکن قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوبعلی نظری صبح یکشنبه با حضور در محل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در جلسه کاری که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، مدیرکل راه و شهرسازی در محل این دستگاه برگزار شد، اظهار کرد: تأمین ۱۰۰ هزار مسکن روستایی در سطح استان باید به عنوان یک مأموریت انقلابی و انجام خدمت خاص به مردم در دستور کار قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه معیشت و مسکن اگر در روستا تأمین بشود، مردم در روستاها خواهند ماند، افزود: برای تحقق آمار نهضت ملی مسکن در خراسان رضوی که ۱۰ درصد کشور است روستا مقدم بر شهر است.

وی خاطرنشان کرد: با استفاده از خدماتی که در بخش مسکن داده می‌شود می‌توانیم به سمت رشد مثبت در روستاها برویم.

نظری متذکر شد: روستا برای ما مهم است و باید جمعیت در آن تثبیت بشود و از مهمترین عوامل تثبیت جمعیت در روستا مسکن است.

کد مطلب 6029656

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