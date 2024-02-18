ماموریت تامین ۱۰۰ هزار مسکن روستایی در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوبعلی نظری صبح یکشنبه با حضور در محل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در جلسه کاری که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، مدیرکل راه و شهرسازی در محل این دستگاه برگزار شد، اظهار کرد: تأمین ۱۰۰ هزار مسکن روستایی در سطح استان باید به عنوان یک مأموریت انقلابی و انجام خدمت خاص به مردم در دستور کار قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه معیشت و مسکن اگر در روستا تأمین بشود، مردم در روستاها خواهند ماند، افزود: برای تحقق آمار نهضت ملی مسکن در خراسان رضوی که ۱۰ درصد کشور است روستا مقدم بر شهر است.

وی خاطرنشان کرد: با استفاده از خدماتی که در بخش مسکن داده می‌شود می‌توانیم به سمت رشد مثبت در روستاها برویم.

نظری متذکر شد: روستا برای ما مهم است و باید جمعیت در آن تثبیت بشود و از مهمترین عوامل تثبیت جمعیت در روستا مسکن است.