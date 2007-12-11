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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۹:۱۱

"یکی بود یکی نبود" روی آنتن شب یلدا

برنامه ترکیبی "یکی بود یکی نبود" به تهیه‌کنندگی امیرحسین خرمشاهی شب یلدا و شب عید قربان 30 آذر از شبکه اول سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه از تولیدات گروه اجتماعی شبکه یک سیماست که قالب طنز دارد. "یکی بود یکی نبود" شامل بخش‌های نمایشی، قصه‌گویی، گزارش‌های مختلف مردمی برای یادآوری فرهنگ‌های ایرانی در شب یلدا و گفتگو درباره عمل بزرگ حضرت ابراهیم (ع) در قربانی کردن فرزندش و همچنین دعوت از هنرمندان و خوانندگان موسیقی سنتی است. این برنامه در یک خانه قدیمی و فضایی سنتی تولید و پخش می شود.

کد مطلب 602968

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