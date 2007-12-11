امکان هرگونه سوء استفاده احتمالی از گواهی های جدید مالیاتی منتفی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر عرب مازار در بیست و ششمین مجمع عمومی جامعه اسلامی کارکنان وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان امور مالیاتی کشور که با انتخابات هیئت رئیسه مجمع و اعضای شورای هماهنگی جامعه اسلامی همراه بود ، تاکید کرد : مشکلات نظام اقتصادی کشور صرفا مربوط به منابع و امکانات نیست ، بلکه بخش بزرگی از آن مربوط به مسایل مدیریتی است و برای اجرای موفقیت آمیز پروژه های عظیمی همچون طرح مالیات بر ارزش افزوده و طرح نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور ، ابزار مدیریت اقتصاد می باید در اختیار باشد .

وی ادامه داد : تنها سرمایه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور ، « نیروی انسانی » آن است و با توجه به سیاست های اصل 44 و سایر اقداماتی که در جهت تحول نظام اقتصادی کشور در حال اجرا است ، نقش حاکمیتی و نظارتی دولت در این میان بسیار مهم خواهد بود و این وزارتخانه و نیروی انسانی آن ، مسئولیت مهمی در این زمینه بر عهده دارند .

معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی ، نقش جامعه اسلامی کارکنان این وزارتخانه و سازمان های تابعه آن را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت : نقش حرکت این جامعه و اقدامات و برنامه هایی که در بدنه چنین دستگاه مهمی در کشور جمهوری اسلامی انجام می دهند ، اهمیت بسزایی در اجرای اهداف این وزارتخانه دارد .

عرب مازار ، لایحه مالیات بر ارزش افزوده را مهمترین پروژه این سازمان عنوان کرد و گفت : این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده و در حال بررسی در شورای نگهبان است و به زودی زمان اجرا و دوره اجرای آن نیز مشخص و از مهر ماه سال 87 در کشور به اجرا در خواهد آمد .

وی افزود : فراهم سازی زمینه های اجرای این لایحه از یکسال پیش در دست انجام است و کمیته های اساسی این طرح در حال فعالیت هستند و نیروی انسانی مورد نیاز نیز تامین شده است .

براساس گزارش رسانه مالیاتی ایران، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ، یکی از پایه های اساسی مدیریت اقتصاد در کشور را در اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده دانسته و گفت : اخیرا یکی از وزرای اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نامه ای به مقام معظم رهبری نوشته و تاکید مجددی کرده اند که این لایحه در پیچ و خم ها به فراموشی سپرده نشود .

وی با اشاره به مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی که اخیرا در کشور کویت برگزار شد ، گفت : اکثر کشورهای جهان ، حتی کشورهای عربی از جمله امارات و کویت که نیازی به مالیات هم ندارند ، به دنبال اجرای این نوع نظام مالیاتی هستند .

عرب مازار ، اجرای طرح هایی از قبیل مکانیزاسیون مراکز صدور گواهی نقل و انتقال املاک ، پروژه صدور گواهی های جدید مالیاتی ( موضوع ماده 186 و 187 ) و راه اندازی حساب های مالیاتی سیبا ( حساب های رابط درآمدی) در کلیه شعب بانک ملی مجهز به سیستم یکپارچه در سراسر کشور را از جمله اقدامات ارزنده دیگر در سال های اخیر دانست و گفت : با صدور گواهی های جدید مالیاتی که بسیاری از سپرهای امنیتی در آن دیده شده و و جزو اسناد بهادار نیز محسوب می شود ، از ابتدای آذرماه ، امکان هر گونه سوء استفاده احتمالی به صفر می رسد .

وی، بحث معافیت ها را از جمله مشکلات اساسی پیش روی سازمان دانست و گفت : معافیت ها ، علاوه بر اینکه مسایل خاص خود را در اقتصاد کشور بوجود می آورند ، در اجرا هم موارد فساد انگیزی را ایجاد کرده و دیده شده که برخی بدون اینکه مشمول معافیت مالیاتی باشند ، چندین سال مالیات پرداخت نکرده اند .

وی ادامه داد : بر اساس بخشنامه ای که به زودی صادر خواهد شد ، از این پس معافیت های مندرج در ماده 132 و 133 قانون مالیات های مستقیم براساس ضوابط و دستورالعمل خاص و با ارایه اسناد و مدارکی از سوی مودی و صدور گواهی که در آن دوره معین و شرایط خاص برخورداری از معافیت مطرح شده ، ارایه خواهد شد و من بعد تناقض هایی که گاه در اعطای معافیت مالیاتی به برخی شرکت ها میان مودی و ممیز مالیاتی پیش می آمد ، بوجود نخواهد آمد .

وی در ادامه با اشاره به تغییر و تحولاتی که در تشکیلات این سازمان در حال وقوع است ، گفت : برای اولین بار ، طرح طبقه بندی مشاغل در سازمان تهیه شده و سازمان امور مالیاتی کشور ، اولین سازمانی است که براساس قانون جدید مدیریت خدمات کشوری ، طبقه بندی مشاغل سازمان را انجام داده که در مرحله تصویب نهایی است .

وی افزود : بر این اساس ، چارت وضعیتی حوزه های مالیاتی و نیروی انسانی سازمان ، تغییر خواهد کرد ، از جمله اینکه عناوین جدیدی در بخش قضایی ایجاد خواهد شد و بطور کلی این تغییرات به سطح حقوق و پرداخت پرسنل ، کمک زیادی خواهد کرد .

وی ادامه داد : در بخش تشکیلات اداری ، ا قدامات زیادی صورت گرفته و مجوزهای آن نیز از سازمان مدیریت دریافت شده است . از جمله اینکه ، در سطح پایین تر از معاون مدیر کل ، یک استانداردی ایجاد شده و مجوزهای آن هم اخذ شده و اگر شرایط لازم موجود باشد ، امکان ایجاد ممیز کلی در هر حوزه ای وجود دارد .

وی ادامه داد : از سطح معاونت مدیر کل به بالا هم اقداماتی صورت گرفته و تمامی ادارات دارای یک استاندارد خاص خواهند شد . وی از جداسازی نمایندگان دادستانی از حوزه های مالیاتی خبر داد و گفت : نماینده دادستانی را به عنوان یک دفتر مستقل در ادارت کل تغییر دادیم چرا که نمی شود ، یک نفر هم ممیز کل باشد و هم دادستان .

عرب مازار ، بحت فناوری اطلاعات را بسیار مهم عنوان کرد و گفت : این موضوع به قدری اهمیت دارد که به نسبت حجم IT در برخی ادارات ، معاونت نرم افزار و فناوری ایجاد خواهد شد و افرادی متخصص ، پیگیر پروژه های فناوری ادارات خواهند شد .

وی با اشاره به صدور مصوبه ای از سوی دولت ، تصریح کرد : با انحلال شرکت خدمات ماشین های محاسب از ابتدای سال 87 ، مرکز فناوری اطلاعات در سازمان ایجاد خواهد شد که این موضوع ، انسجام بیشتری را به طرح های فناوری اطلاعات در کل کشور که در آینده بخش اعظمی از کار سازمان را تشکیل خواهد داد ، ایجاد خواهد کرد .

وی با اشاره به مشکل کمبود بودجه و کسری بودجه در برخی ادارات کل ، خاطر نشان کرد : در چند ماه گذشته ، تلاش ما بر حل این موضوع متمرکز بوده و در حال حاضر نیز این موضوع در حال پیگیری است .