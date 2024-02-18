سارق ۵۵ فقره کیوسک تلفن در شیراز به دام پلیس افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یوسف ملک‌‎زاده گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت تلفن کیوسک معابر و اماکن عمومی در سطح شهرستان شیراز، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: مأموران کلانتری "۳۲ گلشن" تحقیقات خود را آغاز و با انجام اقدامات پلیسی یک نفر سارق حرفه‌ای را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان ادامه داد: در بازرسی از منزل متهم ۲۷۹ قطعه اوراق شده مربوط به کیوسک تلفن عمومی، گوشی، بورد، محافظ تلفن، شماره‌گیر و صفحه نمایشگر، ۲ عدد آیفون درب منازل و ۳ عدد ترانس برق کشف شد.

سردار "ملک‌زاده" با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش اموال مکشوفه ۶ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: متهم در بازجویی اولیه به ۵۵ فقره سرقت اعتراف کرد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد، گفت: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیر قانونی توسط افراد مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا نسبت به دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.