ارزش معاملات بورس کالا به 237 میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات روز سه‌شنبه بورس کالای ایران، 33 هزار و 602 تن عرضه در مقابل 13 هزار 597 تن تقاضا انجام شد که معاملات شامل 13 هزار و 722 تن عرضه و در مقابل 13 هزار و467 تن تقاضا برای محصولات فلزی و 19 هزار و 880 تن عرضه در مقابل 130 تن تقاضا برای محصولات کشاورزی بود.

در رینگ محصولات فلزی، در گروه فولاد، در یک رینگ معاملاتی مقدار 12 هزار تن شمش فولادی به ارزش 72 میلیارد ریال به صورت سلف داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 74/89 و 35/30 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

در گروه محصولات آلومبینیوم نیز در روز سه‌شنبه در 5 رینگ معاملاتی جداگانه 760 تن شمش و بیلت آلومینیوم به ارزش 20 میلیارد و 496 میلیون ریال به صورت نقدی داد و ستد شد که از لحاظ حجم و ارزش به ترتیب 68/5 و 64/8 درصد از کل بازار را کسب کرد.

همچنین 470 تن کنسانتره مولیبدن، در 16 رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش 140 میلیارد و 6 میلیون و 410 هزار ریال به صورت نقدی معامله شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 51/3 و 02/59 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

براساس این گزارش ، 7 تن اکسید مس 87% در گروه محصولات مسی، به ارزش 305 میلیون و 480 هزار ریال داد و ستد شد که از لحاظ حجم و ارزش به ترتیب 05/0 و 13/0 درصد از کل بازار را از آن خود کرد.

در گروه محصولات کنسانتره فلزات گرانبها نیز 5 تن کنسانتره فلزات گرانبها در یک رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش 3 میلیارد و 884 میلیون و 115 هزار ریال داد و ستد شد که از لحاظ حجم و ارزش به ترتیب 04/0 و 64/1 درصد از کل بازار بود.

در رینگ محصولات کشاورزی، 10 تن ذرت دانه‌ای ، در یک رینگ معاملاتی به ارزش 25 میلیون و 700 هزار ریال به صورت سلف داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 07/0 و 01/0 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

همچنین 120 تن کنجاله سویا در 3 رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش 491 میلیون و 150 هزار ریال به صورت نقدی معامله شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 91/0 و 21/0 درصد از کل بازار بود.