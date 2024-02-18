انهدام باند سارقان سیم برق در سیرجان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد خواجه پور، روزیکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم برق با شیوه و شگردهایی مشابه در مناطقی از شهرستان سیرجان، مأموران پلیس آگاهی با پیگیریهای بی وقفه ۴ متهم دخیل در این سرقتها را شناسایی و آنان را در حین سرقت طی یک عملیات تعقیب و مراقبت دستگیر کردند.
وی افزود: متهمان در مواجهه با شواهد و مدارک موجود به ۱۰۶ فقره سرقت سیم برق از نقاط مختلف شهرستان سیرجان به متراژ ۱۰۰۰۰ متر که ارزش آنها از سوی کارشناسان بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد شد اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی سیرجان با بیان اینکه این متهمان در سایر نقاط استان هم اقدام به سرقت کرده اند و هماهنگیهای لازم در این راستا با سایر شهرستانها بعمل آمده است خاطرنشان کرد: این متهمان پس از تکمیل پرونده و بازجوییهای بعدی به مراجع قضائی معرفی شدند.
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