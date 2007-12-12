تعویض پلاک خودروهای قدیمی و لیزری با عدد سمت راست 8

سرهنگ محمد رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس جدول زمان بندی این مرکز، از امروز مهلت تعویض پلاک خودروهای قدیمی و لیزری که عدد سمت راست پلاک آنها به 7 ختم می شود به پایان رسیده و از این پس تردد با این خودروها غیر قانونی می باشد.

سرهنگ غلامی اضافه کرد: مالکین خودروهای پلاک قدیمی و لیزری که عدد سمت راست پلاک آنها به 8 ختم می شود موظفند تا با مراجعه به مراکز تعویض پلاک نسبت به تعویض پلاک خودروی خود اقدام کنند.

وی با اشاره به تعداد خودروهای تعویض پلاک شده در 9 ماهه گذشته گفت: از تعداد 3 میلیون خودروی با پلاک قدیمی و لیزری فقط تعویض پلاک 750 هزار خودرو باقی مانده است و امیدواریم تا پایان سال 86 کار تعویض پلاک قدیمی و لیزری در کشور به پایان برسد.

وی با تاکید براینکه با پایان این مهلت تردد خودروهایی که عدد سمت راست پلاک خودروی آنها به 1،2،3،4،5،6و7 ختم می شود ممنوع است، گفت: مالکینی که به هر دلیلی نتوانسته اند نسبت به تعویض پلاک اقدام کنند، می توانند همه روزه بعد ازظهرها با مراجعه به مراکز تعویض پلاک نسبت به این کار اقدام نمایند.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا خاطر نشان کرد: در حال حاضر 77 مرکز اسقاط خودرو در کشور و 5 مرکز در تهران پیش بینی شده اند تا نسبت به پذیرش خودروهای فرسوده براساس فراخوان ستاد تبصره 13 اقدام نمایند.

سرهنگ غلامی در خصوص آخرین مهلت تعویض پلاکهای قدیمی اتوبوسهای شرکت واحد گفت: پلاک قدیمی 95 درصد از اتوبوسهای شرکت واحد تعویض شده است و 5 درصد مابقی نیز به دلیل نقص اسناد خودرو با مشکل روبرو بوده اند و در حال سیر مراحل اداری برای تعویض پلاک هستند.