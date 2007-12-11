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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۹:۱۴

"تلخون" روی میز تدوین

"تلخون" روی میز تدوین

فیلم تلویزیونی "تلخون" به کارگردانی علیرضا امینی برای گروه فیلم و سریال شبکه سه تولید شده و اکنون در مرحله تدوین است.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم 90 دقیقه‌ای به نویسندگی حسین مرتضایی آبکنار و تهیه‌کنندگی مجید مولایی در گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما تولید می‌شود و قصه سه جوان است که یکی از آنها بر اثر ماجرایی می‌میرد و جنازه او برای دو دوستش دردسرساز می‌شود.

در فیلم تلویزیونی "تلخون" گلچهره سجادیه، نیما رئیسی، عبدالرضا اکبری، روشنک عجمیان، حمید مهین‌دوست، رامین معلم، شاهرخ استخری، سیاوش خیرآبی، مجید سالم و ... بازی کرده و سایر عوامل آن عبارتند از صدابردار: مسعود شاهوردی، مدیر فیلمبرداری: عبد عبدی‌نسب، دستیار کارگردان: امیراحمد انصاری و مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری سپند هنر.

کد مطلب 602979

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