لزوم ایجاد بستر مکاتبات الکترونیک بین ثبت اسناد و شهرداری کرمان

به گزارش خبرنگارمهر، سیدمهدی هاشمی، ظهر یک‌شنبه در دیدار با محسن تویسرکانی سرپرست شهرداری کرمان با بیان اینکه شهر کرمان با سابقه کهن تاریخی و فرهنگ غنی، از جایگاه اصلی خود فاصله دارد، افزود: انتصاب شما به عنوان شخصیتی تحول‌گرا، بارقه امیدی ایجاد کرده است و امید است با همت جهادی عمران و آبادانی را برای شهر کرمان به ارمغان آورید.

وی گفت: ادارات ثبت اسناد و شهرداری‌ها جزو پرمراجعه ترین دستگاه‌های خدمات‌رسان بوده که حوزه وظایف مرتبط و ارتباط تنگاتنگ دارند و بهبود فرآیندهای فی‌مابین، برای تسهیل امور مردم ضرورت دارد.

وی اضافه کرد: مکانیزه شدن مکاتبات بین ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی با شهرداری‌ها علاوه بر کاهش مراجعات حضوری مراجعین، تأثیر بسزایی در جلوگیری از جعل و سو استفاده از مکاتبات اداری دارد و ایجاد زیرساخت مکاتبات الکترونیک بین ادارات ثبت اسناد و شهرداری‌ها یک ضرورت است.