  1. استانها
  2. کرمان
۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۱۰

مدیرکل ثبت اسنادواملاک کرمان خواستارشد؛

لزوم ایجاد بستر مکاتبات الکترونیک بین ثبت اسناد و شهرداری کرمان

لزوم ایجاد بستر مکاتبات الکترونیک بین ثبت اسناد و شهرداری کرمان

کرمان_ مدیرکل ثبت اسنادواملاک استان کرمان گفت:ایجاد زیرساخت مکاتبات مکانیزه بین ادارات ثبت اسنادو شهرداری کرمان ضروری است.

به گزارش خبرنگارمهر، سیدمهدی هاشمی، ظهر یک‌شنبه در دیدار با محسن تویسرکانی سرپرست شهرداری کرمان با بیان اینکه شهر کرمان با سابقه کهن تاریخی و فرهنگ غنی، از جایگاه اصلی خود فاصله دارد، افزود: انتصاب شما به عنوان شخصیتی تحول‌گرا، بارقه امیدی ایجاد کرده است و امید است با همت جهادی عمران و آبادانی را برای شهر کرمان به ارمغان آورید.

وی گفت: ادارات ثبت اسناد و شهرداری‌ها جزو پرمراجعه ترین دستگاه‌های خدمات‌رسان بوده که حوزه وظایف مرتبط و ارتباط تنگاتنگ دارند و بهبود فرآیندهای فی‌مابین، برای تسهیل امور مردم ضرورت دارد.

وی اضافه کرد: مکانیزه شدن مکاتبات بین ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی با شهرداری‌ها علاوه بر کاهش مراجعات حضوری مراجعین، تأثیر بسزایی در جلوگیری از جعل و سو استفاده از مکاتبات اداری دارد و ایجاد زیرساخت مکاتبات الکترونیک بین ادارات ثبت اسناد و شهرداری‌ها یک ضرورت است.

کد مطلب 6029793

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها