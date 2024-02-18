سهم ۱۰ درصدی برای ترانزیت ریلی/ «ایران» قلب ترانزیت جهان

به گزارش خبرنگار مهر، خیراله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور امروز (۲۹ بهمن‌ماه) در نشست تخصصی چالش‌های حمل و نقل ریلی، گفت: قطعاً می‌دانید در تمام متون بخش‌های علمی که وجود دارد، عوامل اصلی رشد اقتصادی هر کشور، زیرساخت‌های آن تعریف شده است و هر کشور بدون زیرساخت مناسب قطعاً پیشرفت اقتصادی را نخواهد داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد؛ اما یک خاصیت و موقعیت جغرافیایی در ایران وجود دارد؛ از دیر باز «ایران» به عنوان یک کریدور کلیدی شرق به غرب جهان محسوب می‌شود؛ و تمام کشورهای جهان برای ترانزیت باید از کشور «ایران» عبور کنند.

وی گفت: «ایران» از دیرباز قلب کریدور جهان محسوب می‌شود. زیرساخت ابتدایی هر کشور در خشکی «ریل» است؛ اما با توجه به وضعیت کنونی از گذشته تا به امروز جمعاً ۱۰ درصد رشد ریلی داشتیم که در ترانزیت جاده‌ای این میزان نیز کمتر است.

خادمی تصریح کرد: از ابتدای سال گذشته (۱۴۰۱) جمعاً ۱۲ میلیون تن ترانزیت داشتیم که حدود ۱.۷ درصد بوده؛ این میزان آمار نشان می‌دهد از زیرساخت‌های کشور به خوبی بهره‌مند نیستیم.

وی افزود: در ایران تناسبی در حوزه حمل و نقل وجود ندارد؛ زیرا از سوسیدی به اسم «نفت» از جیب مردم استفاده می‌کنیم که اگر این یارانه قطع شود، بسیاری از شرایط حمل و نقل برهم خواهد خورد.

خادمی خاطرنشان کرد: زمانی تا ۴۰ درصد از درآمد کشور صرف پروژه‌های عمرانی می‌شد اما هم اکنون این رقم کاهش پیدا کرده، که این موضوع نشان می‌دهد منابع ما نیز در مقابل کاهش یافته است.

خادمی خاطرنشان کرد: زمانی ما توان مهندسی کمی داشتیم و باید از خارج از کشور نیرو می‌کردیم، اما امروز به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال توان اجرایی در داخل کشور داریم و منابع در اختیار ما ۲۰ هزار میلیارد است و یک‌پنجم توان مهندسی را استفاده می‌کنیم. اگر قرار باشد به توسعه اقتصادی مصوب در برنامه‌های توسعه برسیم، باید زیرساخت‌ها را از ناوگان و ریل توسعه دهیم.