صدور مجوز فعالیت قانونی مشاورین املاک و خودرو تسریع می شود

جهانگیر جوانمرد ظهر یکشنبه در نشست با روسای اتحادیه‌های املاک و خودرو، مسئولان اتاق اصناف و اداره کل ثبت اسناد و املاک، باشاره به ساماندهی و تسریع در روند صدور مجوز فعالیت قانونی مشاورین املاک، اظهار کرد: با فعالیت مشاورین و نمایشگاه های فاقد مجوز برخورد قانونی صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از پرونده های متشکله در محاکم ناشی از اختلافات و دعاوی مربوط املاک و خودرو می باشد گفت: به منظور پیشگیری و کاهش اینگونه پرونده ها دستگاه قضایی ورود جدی به بحث داشته است و در این راستا اقداماتی با همکاری و هماهنگی مجموعه های دخیل بعمل آورده است تا ضمن تسریع و تسهیل در روند صدور مجوز فعالیت قانونی این صنوف با هرگونه فعالیت غیر مجاز برخورد جدی و قاطع مطابق با قانون داشته باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل در خصوص نحوه صدور مجوزهای تخصصی برای این صنوف، افزود: متقاضیان باید حداقل مدرک دیپلم برای فعالیت در این حوزه داشته باشند و با گذراندن دوره های تخصصی برای فعالیت مشاورین املاک و خودرو نیز اجباری بوده و پس از گذارندن این دورها مجوزه های لازم قانونی اعطاء می گردد.