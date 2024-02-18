به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه هم اکنون در اکثر مناطق استان بارش برف و باران در جریان است، افزود: بارش‌ها در مناطق کوهستانی و مرتفع به صورت برف و در مناطق گرمسیر به صورت باران است.

وی اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، این سامانه بارشی از عصر امروز تضعیف می‌شود ولی از روز دوشنبه مجدد با گذر امواج کم دامنه تراز میانی جو، شاهد بارش‌های پراکنده برف و باران در استان خواهیم شد.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: از روز چهارشنبه از شدت ناپایداری جوی کاسته می‌شود ولی از روز پنجشنبه تا شنبه هفته آینده بارش‌ها تقویت خواهد شد.

امیدفر، با بیان اینکه تغییرات دمایی قابل ملاحظه‌ای در این مدت روی نخواهد داد، ادامه داد: از روز دوشنبه دمای هوای استان به صورت نسبی تا ۲ درجه سانتی گراد افزایش می‌یابد.

وی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته در اکثر شهرهای استان بارش برف و باران گزارش شده و بیشترین بارش مربوط به شهر جدید سهند به میزان ۱۳.۷ میلی متر است.

امیدفر، افزود: در ۲۴ ساعت گذشته جلفا با دمای مثبت ۱۵ و هریس با دمای منفی ۲ درجه سانتی گراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین شهرهای استان بودند و دمای تبریز در گرم‌ترین زمان به هشت و در سردترین زمان به ۲ درجه سانتی گراد بالای صفر رسید.