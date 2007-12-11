به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه "پدرسالار" پس از اتمام سریال "مزرعه پامفیلد" از شبکه دو سیما پخش می‌شود. این مجموعه سال 72 به کارگردانی و تهیه‌کنندگی خواجویی در گروه فیلم و سریال این شبکه ساخته و در زمان پخش استقبال زیادی از آن شد.

محمدعلی کشاورز هم با ایفای نقش اسدالله خان یکی از پروژه‌های موفق تلویزیونی خود را با "پدرسالار" رقم زد. علی‌اکبر محلوجیان نویسنده و حمیده خیرآبادی، مرحوم جمیله شیخی، سیامک اطلسی و کمند امیرسلیمانی دیگر بازیگران این مجموعه هستند.

"پدرسالار" گذار دوران زندگی‌های سنتی به مدرن را نشان می‌دهد. اسدالله خان پدر خانواده‌ای پرجمعیت است که با پسرها، عروس‌ها و نوه‌هایش در یک خانه زندگی می‌کند. اما عروس کوچک او آذر حاضر به زندگی در خانه مشترک نیست و همین باعث ماجراهایی می‌شود.