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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۸:۵۵

"پدرسالار" به شبکه دو بازمی‌گردد

مجموعه تلویزیونی "پدرسالار" به کارگردانی اکبر خواجویی از 24 آذرماه از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه "پدرسالار" پس از اتمام سریال "مزرعه پامفیلد" از شبکه دو سیما پخش می‌شود. این مجموعه سال 72 به کارگردانی و تهیه‌کنندگی خواجویی در گروه فیلم و سریال این شبکه ساخته و در زمان پخش استقبال زیادی از آن شد.

محمدعلی کشاورز هم با ایفای نقش اسدالله خان یکی از پروژه‌های موفق تلویزیونی خود را با "پدرسالار" رقم زد. علی‌اکبر محلوجیان نویسنده و حمیده خیرآبادی، مرحوم جمیله شیخی، سیامک اطلسی و کمند امیرسلیمانی دیگر بازیگران این مجموعه هستند.

"پدرسالار" گذار دوران زندگی‌های سنتی به مدرن را نشان می‌دهد. اسدالله خان پدر خانواده‌ای پرجمعیت است که با پسرها، عروس‌ها و نوه‌هایش در یک خانه زندگی می‌کند. اما عروس کوچک او آذر حاضر به زندگی در خانه مشترک نیست و همین باعث ماجراهایی می‌شود.

کد مطلب 602988

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