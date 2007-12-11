نمایشگاه پلاستیک و صنایع وابسته در جزیره کیش آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کیش، عصر امروز با حضور مجید شایسته، مدیرعامل منطقه آزاد و تجاری کیش، دو نمایشگاه "صنایع دریایی و دریانوردی" و "پلاستیک و صنایع وابسته" در محل نمایشگاه های دائمی جزیره کیش مورد بهره برداری قرار گرفت.

در نمایشگاه پلاستیک و صنایع وابسته علاوه بر حضور 80 شرکت داخلی، 30 شرکت خارجی از کشورهای چین، آلمان، تایوان، تایلند، ترکیه، کره جنوبی و مالزی آخرین دستاوردهای خود را در حوزه بهره گیری از صنعت پلاستیک در حوزه های مختلف به نمایش گذاشته اند.

این نمایشگاه تا 23 آذرماه ادامه دارد.