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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۹:۲۴

نمایشگاه پلاستیک و صنایع وابسته در جزیره کیش آغاز به کار کرد

کیش - خبرگزاری مهر: نمایشگاه پلاستیک، ظروف پلاستیکی و کاربردهای مدرن آن با حضور 110 شرکت ایرانی و خارجی در کیش آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کیش، عصر امروز با حضور مجید شایسته، مدیرعامل منطقه آزاد و تجاری کیش، دو نمایشگاه "صنایع دریایی و دریانوردی" و "پلاستیک و صنایع وابسته" در محل نمایشگاه های دائمی جزیره کیش مورد بهره برداری قرار گرفت.

در نمایشگاه پلاستیک و صنایع وابسته علاوه بر حضور 80 شرکت داخلی، 30 شرکت خارجی از کشورهای چین، آلمان، تایوان، تایلند، ترکیه، کره جنوبی و مالزی آخرین دستاوردهای خود را در حوزه بهره گیری از صنعت پلاستیک در حوزه های مختلف به نمایش گذاشته اند.

این نمایشگاه تا 23 آذرماه ادامه دارد. 

کد مطلب 602989

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