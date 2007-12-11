خبر دادگاه عوامل جاسوسی مرتبط با ایران در آذربایجان بی اساس است

یک مقام مطلع سیاسی در خصوص خبر منتشره مبنی بر صدور رای یک دادگاه نسبت به عوامل جاسوسی مرتبط به ایران اظهار داشت: انتشار این گونه اخبار از سوی رسانه‌های خارجی با هدف جریان سازی مسموم و تخریب فضای متین و مثبت مناسبات جمهوری اسلامی ایران با آذربایجان صورت می‌گیرد و اینگونه شیوه‌های بی‌فایده و فاقد هرگونه ارزش خبری است.