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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۹:۰۲

یک مقام مطلع سیاسی:

خبر دادگاه عوامل جاسوسی مرتبط با ایران در آذربایجان بی اساس است

یک مقام مطلع سیاسی در خصوص خبر منتشره مبنی بر صدور رای یک دادگاه نسبت به عوامل جاسوسی مرتبط به ایران اظهار داشت: انتشار این گونه اخبار از سوی رسانه‌های خارجی با هدف جریان سازی مسموم و تخریب فضای متین و مثبت مناسبات جمهوری اسلامی ایران با آذربایجان صورت می‌گیرد و اینگونه شیوه‌های بی‌فایده و فاقد هرگونه ارزش خبری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام مطلع سیاسی تصریح کرد : مناسبات تهران و باکو در بهترین وضعیت خویش بسر برده و نشر اخبار بی‌ارزش نمی‌تواند اثری بر چشم انداز مناسبات دوستانه و رو به جلو دو کشور برجای گذارد.

کد مطلب 602997

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