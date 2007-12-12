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۲۱ آذر ۱۳۸۶، ۹:۴۴

خوش چهره در گفتگو با مهر :

وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به تورم دامن زده اند

وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به تورم دامن زده اند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نمایندگان از پاسخ وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در مورد سیاستهای کنترل تورم و نقدینگی استقبال نکردند، گفت: این دو دستگاه اجرایی به تورم دامن زده اند.

محمد خوش چهره در گفتگو با مهر در مورد برگزاری جلسات هفتگی نمایندگان مجلس و دولت در مباحث کنترل تورم و نقدینگی ضمن ناکارآمد دانستن این جلسات، گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی سه شنبه جهت ارائه گزارش و تحلیل ریشه های تورم در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شدند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: توضیحات و صحبتهای وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی با عدم استقبال از سوی نمایندگان مواجه شد و ترک جلسه توسط برخی اعضای کمیسیون اقتصادی را در پی داشت.

وی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است سیاستهای وزارت اقتصاد برای کنترل تورم نتیجه معکوس داشته است.

خوش چهره در ادامه نقش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را در تنظیم لایحه بودجه بسیار حیاتی اعلام کرد و بیان داشت: متاسفانه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باعث دامن زدن به اختلالات اقتصادی شده اند و در حال حاضر ضمن دامن زدن به تورم، فرافکنی می کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز داشت: امروز ایرادات وارد بر دولت و دستگاه های اجرایی، ریشه در عدم اجرای تعهدات از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دارد.

کد مطلب 603001

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