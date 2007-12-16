به گزارش خبرنگار مهر، اظهارات حمزه شکیب رئیس کمسیون عمران شورای شهر مبنی بر اینکه " موضوع منوریل از اول تا آخر سیاسی بوده " شاید پذیرفتنی ترین اظهارات در خصوص پروژه نا تمامی است که پس از گذشت بیش از 3 سال از زمان شروع و صرف میلیاردها تومان هزینه، امروز ستونهای نیمه کاره آن بر پیکره شهر سنگینی می کند .

اعضای شورای شهر فعلی تهران که 7 تن از آنها در دوره قبلی که احداث منوریل صادقیه به مهرآباد را در جلسات غیر علنی خود تصویب کرد، به دلایل نامعلومی تمایلی ندارند تا تکلیف این پروژه نیمه کاره و پر حرف و حدیث را روشن کنند و حتی برخی از آنها به گونه ای رفتار می کنند که گویا فراموش کرده اند تصویب طرح احداث این پروژه علیرغم مخالفتهای دولت وقت و بسیاری از کارشناسان با بالا رفتن دستهای آنها به عنوان موافق صورت گرفته است.

در هنگام تصویب این طرح توسط شورای دوم ، اعضای شورا نهایت همکاری را با مسئولان وقت شهرداری در پشت درهای بسته انجام دادند و در نهایت این طرح را ظرف مدت کوتاهی تصویب کردند. طرحی که، حمزه شکیب پس از 3 سال از زمان تصویب آن گفت طرح ارائه شده شهرداری در مورد منوریل تنها 2 صفحه بوده است.

موضعگیری اعضای شورا در خصوص اینکه توقف پروژه به دستور دولت وقت صورت گرفته و حتی حکم شورای حل اختلاف را نیز در این خصوص غیر قانونی می دانند را می توان در راستای سیاست مقامات دولتی دانست که زمانی عالی ترین مقام آن شهردار پایتخت و حامی اصلی احداث منوریل بوده .

با این همه موضعگیری اعضای شورا در خصوص اینکه توقف پروژه به دستور دولت وقت صورت گرفته و حتی حکم شورای حل اختلاف را نیز در این خصوص غیر قانونی می دانند را می توان در راستای سیاست مقامات دولتی دانست که زمانی عالی ترین مقام آن شهردار پایتخت و حامی اصلی احداث منوریل بوده است و در واقع همان مسئولین شهرداری تهران که خود به دلیل ابهامات فنی دستور توقف پروژه منوریل صادقیه را صادر کردند و امروز بازهم خواهان احداث منوریل هستند هرچند اینبار در مقام دولت!

در همین راستا گفتگوی اختصاصی خبرنگارمهر با مهندس تشکری هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و ارائه برخی مدارک می تواند تا حدودی ابهامات موجود در این خصوص را برطرف کند.

در موضوع منوریل خلاء بحث های فنی، کارشناسی و حرفه ای را صحبت های غیر کارشناسی، سلیقه ای و بعضا سیاسی پر کرده است و ای کاش تمام هزینه های سیاسی، اجتماعی و بحث های صورت گرفته بر روی منوریل صرف کار کارشناسی و فنی می شد.

مهندس سید جعفر تشکری هاشمی درخصوص دلایل سیاسی شدن موضوع منوریل خاطر نشان می کند : هر زمان در موضوعی مباحث علمی، کارشناسی و فنی مبنای استدلال و ملاک قرار نگیرد، مسائل دیگر جای آنها را گرفته و متاسفانه در موضوع منوریل خلاء بحث های فنی، کارشناسی و حرفه ای را صحبت های غیر کارشناسی، سلیقه ای و بعضا سیاسی پر کرده است و ای کاش تمام هزینه های سیاسی، اجتماعی و بحث های صورت گرفته بر روی منوریل صرف کار کارشناسی و فنی می شد.

وی همچنین در مورد اظهارات دبیر شورای عالی ترافیک که مخالفت با احداث منوریل را سیاسی دانسته نیز گفت : قصدی برای پاسخ دادن به ایشان ندارم. حرف های خوب را باید شنید و به آن عمل کرد ولی در کل آنچه مسلم است این است که در پروژه ای این چنینی که سرمایه گذاری کلانی برای آن صورت می گیرد، نظر یک کارشناس و مدیر اجرایی لحاظ نمی گردد بلکه کار مطالعاتی جامعی توسط شرکت ها و یا نهادهای تخصصی انجام می گیرد.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: نتایج مطالعات است که ملاک تصمیم گیری قرار می گیرد ، ضمن آنکه شهرداری معتقد است مطالعات و بررسی ها روی این موضوعات باید فارغ از بحث های احساسی، غیر کارشناسی و سیاسی و توسط شرکت هایی انجام گیرد که صلاحیت های علمی و بین المللی لازم را دارند و شهرداری در این حیث نظر شرکت مربوطه را درباره مخالفت و یا حتی موافقت در مورد منوریل خواهد پذیرفت.

تشکری در پاسخ به این سؤال که معاون وزیر کشور دلیل توقف پروژه آزمایشی منوریل صادقیه راهم همین فشارهای سیاسی و غیر کارشناسی دانسته اند که در نهایت موجب شده نتایج این طرح نیز پنهان بماند و بهتر نبود این طرح ادامه می یافت و نتایج آن معلوم می شد تأکید کرد : پروژه منوریل صادقیه در دوره مدیریت قبلی شهرداری و به دستور مسئولان آن دوره و به دلیل ایرادات فنی متوقف شد که البته این ایرادات به عنوان دلایل کاملی جهت متوقف شدن پروژه مورد تأیید ما نیز هست .

در این بین اسناد ارائه شده توسط معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نشان می دهد دستور توقف پروژه منوریل را کامران حاج نصراللهی مدیرعامل وقت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و دبیر شورای عالی ترافیک کشور صادر کرده است.

در صورت جلسه مورخ 17/2/84 که در دفتر مدیرعامل وقت سازمان حمل و ترافیک (کامران حاج نصراللهی ) تشکیل شده آمده است : با توجه به مذاکرات انجام شده مقرر گردید که کلیه عملیات اجرایی پروژه که در حال انجام می باشد تا روشن شدن وضعیت نقشه ها ، ضمانتنامه ها و معرفی ناظر مقیم پروژه متوقف گردد.

بدیهی است شروع به کار مجدد پروژه پس از ارائه مدارک فوق الذکر توسط شرکت کنترل مکانیک ( مجری پروژه ) و با مجوز سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران میسر خواهد بود.

همچنین در نامه دکتر بهبهانی ، معاون وقت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به چمران رئیس وقت و کنونی شورای شهر تهران آمده است : پیرو مذاکرات جلسه مورخ 8/3/84 شورای محترم اسلامی تهران در خصوص اقدامات انجام یافته در پروژه منوریل صادقیه - فرودگاه مهرآباد به پیوست ( صورتجلسه فوق ) مبنی بر توقف کامل عملیات اجرایی پروژه تا ارائه نقشه های تأیید شده ، ضمانتنامه نامه های مورد نیاز و مصرفی و استقرار ناظر مقیم پروژه را جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی تقدیم می دارد.

و در آخر مدیرعامل وقت سازمان حمل و ترافیک شهرداری تهران در نامه ای دستور خود مبنی بر توقف پروژه منوریل صادقیه را به استحضار معاون وقت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران می رساند .



تشکری هاشمی با بیان توضیحات لازم در خصوص توقف پروژه منوریل صادقیه درباره تعیین تکلیف این پروژه و هزینه آن نیز تصریح کرد : برآوردی از هزینه برچیدن این ستونها ندارم ولی در اینکه وقتی این پروژه به دلایل فنی نمی تواند ادامه پیدا کند باید موانع موجود که زندگی مردم را دچار مشکل کرده برچیده شود شکی ندارم ولی در نهایت این مردم هستند که هزینه های آنرا پرداخت می کنند.

معاون شهردار تهران درباره اینکه گویا به واسطه مشارکتی بودن این پروژه هزینه چندانی توسط شهرداری پرداخت نشده خاطرنشان کرد: اگر فکر کنیم که تراکم داده ایم و مشارکت کرده ایم و مجانی تمام شده تصوراشتباهی است و برای تک تک ستون های ساخته شده، هزینه صرف شده است.

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که بهتر نیست شورای شهر تهران که 7 عضو فعلی آن در دوره قبلی و در زمان تصویب طرح آزمایشی قرار داشته اند توضیحات لازم را بدهند و در نهایت تکلیف این پروژه متوقف شده را مشخص کنند یاد آور شد : پاسخ به این سؤال به عهده شورا است ولی تا حدی که اطلاع دارم مواضع تعدادی از اعضای محترم شورا صراحتا و در مقاطع مختلف زمانی بیان شده است.