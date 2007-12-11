شهرک سازی اسرائیل تمایلات برای صلح را از بین برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای نسبت به تلاش رژیم اسرائیل برای ساخت شهرک های جدید در بیت المقدس شرقی هشدار داد.

در این بیانیه آمده است:"طرح شهرک سازی در سرزمین های اشغالی فلسطینیان که در حال انجام است سبب تاسف عمیق مسکو است. انجام این اقدام پایانی برای تمایلات مثبتی است که در منطقه شکل گرفته است".

وزیر مسکن رژیم اسرائیل روز سه شنبه 13 آذر خبر از ساخت 308 واحد مسکونی جدید در شرق بیت المقدس داد که تحلیلگران این اقدام را بیانگر تلاش شکست خورده آمریکا در آناپولیس برای متعهد کردن اسرائیل تلقی کردند.

گفتنی است، شهرکهای مذکور در اراضی ساخته می شوند که رژیم اسرائیل آنها در سال 1967 اشغال کرد.

شهرک سازی رژیم صهیونیستی در شرق بیت المقدس مورد مخالفت آمریکا، کشورهای منطقه اروپا، روسیه ودیگر کشورهای درگیر در گفتگوهای صلح خاورمیانه واقع شده است.