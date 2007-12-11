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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۲۰:۳۳

درپیام به همتای الجزایری؛

متکی از کشته و مجروح شدن شهروندان الجزایری ابراز تاسف کرد

متکی از کشته و مجروح شدن شهروندان الجزایری ابراز تاسف کرد

منوچهر متکی امروز در پیامی به مراد مدلسی وزیرامورخارجه الجزایر نسبت به کشته و مجروح شدن تعدادی از مردم بیگناه این کشور در جریان عملیات تروریستی در شهر الجزیره ابراز تاسف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر وزیرامورخارجه کشورمان در این پیام تصریح کرد: ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران این گونه اقدامات تروریستی را محکوم و با ملت و دولت الجزایر ابراز همدردی می نمایند.

رادیو دولتی الجزایر امروز از انفجار دو بمب در الجزیره،پایتخت این کشور خبر داد که یکی از آنها به شکل انتحاری بوده و دست کم 45 کشته برجا گذاشت.

هنوز کسی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته، اما در سال جاری چندین بمبگذاری دیگر در الجزایر رخ داده بود که القاعده مسئولیت آنها را به عهده گرفته بود.

کد مطلب 603018

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