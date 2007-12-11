متکی از کشته و مجروح شدن شهروندان الجزایری ابراز تاسف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر وزیرامورخارجه کشورمان در این پیام تصریح کرد: ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران این گونه اقدامات تروریستی را محکوم و با ملت و دولت الجزایر ابراز همدردی می نمایند.



رادیو دولتی الجزایر امروز از انفجار دو بمب در الجزیره،پایتخت این کشور خبر داد که یکی از آنها به شکل انتحاری بوده و دست کم 45 کشته برجا گذاشت.



هنوز کسی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته، اما در سال جاری چندین بمبگذاری دیگر در الجزایر رخ داده بود که القاعده مسئولیت آنها را به عهده گرفته بود.