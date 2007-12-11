برتری شناگران نفت امیدیه و جابجایی یک رکورد ملی رده سنی

به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه مسابقات لیگ برترشنای باشگاههای کشور و از مرحله دوم این رقابتها که ازصبح امروز در استخرمجموعه ورزشی آزادی تهران آغازشده است، عصر امروزشناگران تیم نفت امیدیه در اغلب رشته ها عناوین برتر را به خود اختصاص دادند و به بیشترین امتیازات دست یافتند .

همچنین در رقابتهای عصر امروز و در ماده 50 متر کرال پشت رهام پیروانی جوان ترین شناگر حاضر در مسابقات لیگ برتر و عضو تیم تربیت بدنی فارس موفق شد با زمان 92/35 ثانیه رکورد این ماده را در رده سنی زیر 10 سال به میزان 42 صدم ثانیه بهبود بخشید .(رکورد پیشین این ماده با زمان 34/36 ثانیه متعلق به همین شناگر بود که در مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 10 سال بدست آمده بود . نتایج پنج ماده دوم این رقابتها به شرح زیر است :



* 50 متر کرال پشت :

1- محمد ناظری از تیم نفت امیدیه با زمان 35/29

2- دانیال صالحیان از تیم گرگان تابلو با زمان 95/29

3- هومن ریاحی از تیم کارتن مشهد با زمان 98/29

*400 مترمختلط انفرادی :

1- شاهین براداران از تیم نفت امیدیه با زمان 51/56/04 دقیقه

2- سعید آشتیانی از تیم هیئت شنای قزوین با زمان 21/00/05 دقیقه

3- احمد رضا جلالی از تیم گرگان تابلو با زمان 54/01/05 دقیقه

*100 متر آزاد :

1- محمد بیداریان ازتیم نفت امیدیه با زمان 95/52 ثانیه

2- امین نوشادی از تیم نفت تهران با زمان 36/53 ثانیه

3- گامردیلانچیان از تیم گرگان تابلو با زمان 29/54 ثانیه

*800 متر آزاد :

1- محمد بیداریان ازتیم نفت امیدیه با زمان 68/53/08 دقیقه

2- سامان سالاری ازتیم نفت تهران با زمان 71/59/08 دقیقه

3- سهیل آشتیانی از تیم نفت امیدیه با زمان 09/10/09 دقیقه

*200 متر پروانه :

1- اشکان شرف زاده از تیم نفت امیدیه با زمان 38/10 02 دقیقه

2- امین نوشادی از تیم نفت تهران با زمان 40/11/02 دقیقه

3- امیر رضا ریاحی از تیم گرگان تابلو با زمان 78/17/02 دقیقه

این مسابقات صبح فردا چهارشنبه با برگزاری پنج ماده سوم پیگیری می شود و طی آن تیم ها به ترتیب درمواد 200 مترمختلط انفرادی، 100 متر پروانه ، 50 متر قورباغه ، 4 در 200 متر آزاد تیمی و 1500 متر آزاد با یکدیگر رقابت خواهند کرد . مرحله دوم لیگ برتر شنای باشگاههای کشور فردا شب به پایان می رسد .