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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۲۰:۵۱

لیگ برتر شنا ؛

برتری شناگران نفت امیدیه و جابجایی یک رکورد ملی رده سنی

برتری شناگران نفت امیدیه و جابجایی یک رکورد ملی رده سنی

مرحله دوم از پنجمین دوره لیگ برتر شنای باشگاههای کشور عصر امروز با برگزاری رقابتهای پنج ماده دوم پیگیری شد و طی آن شناگران نفت امیدیه به عناوین نخست دست یافتند ضمن اینکه یک رکورد ملی نیز در رده سنی زیر 10 سال جابجا شد.

به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه مسابقات لیگ برترشنای باشگاههای کشور و از مرحله دوم این رقابتها که ازصبح امروز در استخرمجموعه ورزشی آزادی تهران آغازشده است، عصر امروزشناگران تیم نفت امیدیه در اغلب رشته ها عناوین برتر را به خود اختصاص دادند و به بیشترین امتیازات دست یافتند .

همچنین در رقابتهای عصر امروز و در ماده 50 متر کرال پشت رهام پیروانی جوان ترین شناگر حاضر در مسابقات لیگ برتر و عضو تیم تربیت بدنی فارس موفق شد با زمان 92/35 ثانیه رکورد این ماده را در رده سنی زیر 10 سال به میزان 42 صدم ثانیه بهبود بخشید .(رکورد پیشین این ماده با زمان 34/36 ثانیه متعلق به همین شناگر بود که در مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 10 سال بدست آمده بود . نتایج پنج ماده دوم این رقابتها به شرح زیر است :

* 50 متر کرال پشت :
1- محمد ناظری از تیم نفت امیدیه با زمان 35/29
2- دانیال صالحیان از تیم گرگان تابلو با زمان 95/29
3- هومن ریاحی از تیم کارتن مشهد با زمان 98/29 

*400 مترمختلط انفرادی :
1- شاهین براداران از تیم نفت امیدیه با زمان 51/56/04 دقیقه
2- سعید آشتیانی از تیم هیئت شنای قزوین با زمان 21/00/05 دقیقه 
3- احمد رضا جلالی از تیم گرگان تابلو با زمان 54/01/05 دقیقه

*100 متر آزاد :
1- محمد بیداریان ازتیم نفت امیدیه با زمان 95/52 ثانیه
2- امین نوشادی از تیم نفت تهران با زمان 36/53 ثانیه
3- گامردیلانچیان از تیم گرگان تابلو با زمان 29/54 ثانیه

*800 متر آزاد :
1- محمد بیداریان ازتیم نفت امیدیه با زمان 68/53/08 دقیقه
2- سامان سالاری ازتیم نفت تهران با زمان 71/59/08 دقیقه
3- سهیل آشتیانی از تیم نفت امیدیه با زمان 09/10/09 دقیقه

*200 متر پروانه :
1- اشکان شرف زاده از تیم نفت امیدیه با زمان 38/10 02 دقیقه
2- امین نوشادی از تیم نفت تهران با زمان 40/11/02 دقیقه
3- امیر رضا ریاحی از تیم گرگان تابلو با زمان 78/17/02 دقیقه 

این مسابقات صبح فردا چهارشنبه با برگزاری پنج ماده سوم پیگیری می شود و طی آن تیم ها به ترتیب درمواد 200 مترمختلط انفرادی، 100 متر پروانه ، 50 متر قورباغه ، 4 در 200 متر آزاد تیمی و 1500 متر آزاد با یکدیگر رقابت خواهند کرد . مرحله دوم لیگ برتر شنای باشگاههای کشور فردا شب به پایان می رسد .  

کد مطلب 603021

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