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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۲۰:۴۱

در دیدار سفیر چین با متکی؛

ایران و چین بر گسترش مناسبات دوجانبه تاکید کردند

ایران و چین بر گسترش مناسبات دوجانبه تاکید کردند

در دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سفیر جدید چین در تهران ابعاد گوناگون روابط دوجانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و طرفین ضمن با اهمیت توصیف کردن مناسبات بین دو کشور، بر گسترش هر چه بیشتر آن تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر جدید چین در جمهوری اسلامی ایران امروز با منوچهر متکی دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وی نمود.

متکی در این دیدار با مثبت ارزیابی نمودن حجم مناسبات تجاری بین دو کشور، بر ارتقاء حجم مبادلات بین ایران و چین تاکید نمود.

وزیرامورخارجه کشورمان ابرازامیدواری کرد با برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور در آینده نزدیک، ظرفیت های جدید در تعمیق مناسبات بین دو کشور فراهم گردد.

شیه شیائو ین  سفیر جدید چین نیز با بیان اینکه ماموریت دارد در جهت توسعه روابط بین دو کشور فعالیت کند گفت: در این راستا تبادل هیئت های عالیرتبه از جمله محورهای اصلی است.

کد مطلب 603022

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