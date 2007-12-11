ایران و چین بر گسترش مناسبات دوجانبه تاکید کردند

در دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سفیر جدید چین در تهران ابعاد گوناگون روابط دوجانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و طرفین ضمن با اهمیت توصیف کردن مناسبات بین دو کشور، بر گسترش هر چه بیشتر آن تاکید کردند.