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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۲۰:۴۴

خبرنگاراعزامی مهربه عربستان-53

میانمار به حجاج این کشور نسبت به انجام فعالیتهای سیاسی هشدار داد

دولت نظامی میانمار زئران حج ابراهیمی این کشور را از هرگونه فعالیت های سیاسی در عربستان طی دوره این مراسم منع کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، رژیم نظامی میانمار به 325 زائر اعزامی این کشور به مناسک حج دستور داده است تا از هرگونه حرکت و اقدام سیاسی طی این دوره خود داری کنند.

بر اساس گزارش های خبری، ژنرال "ثورا ماینت مایونگ" روز یکشنبه با صدور فرمانی قبل از اعزام این تعداد از زائران آن کشور، از آنها خواسته است تا از فعالیت های سیاسی در حج بپرهیزند.

وی گفت: به زائران گفته شده است تا از فعالیت های اقتصادی و سیاسی که ناقض قوانین، آئین نامه ها و مقررات دولت این کشور است پرهیز نمایند و تنها زیارت را در اولویت کاری خود قرار دهند.

کد مطلب 603031

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