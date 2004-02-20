راي دهندگان حتما شماره مشخصه نامزدها را در برگه ها بنويسند

به گزارش خبرگزاري مهر، دراطلاعيه ستاد انتخابات كشور امده است : چنانچه در آگهي اسامي نامزدها علاوه بر نام و نام خانوادگي شماره يا مشخصه براي هركدام از نامزدها اختصاص داده شده باشد به تمامي راي دهندگان و شهروندان محترم در سراسر كشور توصيه مي شود به هنگام نوشتن راي علاوه بر نوشتن نام و نام خانوادگي نامزد يا نامزدهاي مورد نظر خود حتما شماره يا مشخصه نامزد را نيز در برگ راي بنويسند .