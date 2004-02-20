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۱ اسفند ۱۳۸۲، ۱۱:۰۵

اطلاعيه شماره (7 ) ستاد انتخابات كشور

راي دهندگان حتما شماره مشخصه نامزدها را در برگه ها بنويسند

ستاد انتخابات كشور در اطلاعيه به راي دهندگان توصيه كرد حتما شماره يا مشخصه نامزدرا در برگ راي بنويسند .

به گزارش خبرگزاري مهر، دراطلاعيه ستاد انتخابات كشور امده است : چنانچه در آگهي اسامي نامزدها علاوه بر نام و نام خانوادگي شماره يا مشخصه براي هركدام از نامزدها اختصاص داده شده باشد به تمامي راي دهندگان و شهروندان محترم در سراسر كشور توصيه مي شود به هنگام نوشتن راي علاوه بر نوشتن نام و نام خانوادگي نامزد يا نامزدهاي مورد نظر خود حتما شماره يا مشخصه نامزد را نيز در برگ راي بنويسند . 

کد مطلب 60306

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