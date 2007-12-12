37 درصد جمعیت روستایی گیلان از نعمت گازطبیعی برخوردارند

عرب مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: در زمینه گاز رسانی به روستا در گیلان عملا فعالیتها و تخصیص بودجه از سال 80 آغازشده و در ابتدای راه هستیم.

وی عنوان کرد: در پنج ساله اخیر درصد برخورداری خوبی به لحاظ تامین گاز روستایی نسبت به نرم کشوری در گیلان ایجاد شده است.

عرب مقصودی با بیان اینکه با اعتبارات مصوبات سفر هیئت دولت به گیلان 675 روستا در استان از نعمت گاز برخوردار می شوند، افزود: درصورت تحقق اعتبارات سفر، درصد برخورداری خانوارهای روستایی به گاز طبیعی تا پایان سال 87 به 70 درصد ارتقا می یابد.

این مقام مسئول در شرکت گاز استان گیلان با بیان اینکه مصوبات هیئت دولت به گیلان در خصوص گازرسانی روستایی باید در طول دو سال انجام شود، عنوان کرد: برای اجرایی این تعداد پروژه 50 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تاکنون 10 میلیارد تومان تخصیص یافته است.

عرب مقصودی بیان داشت: سهم امسال از مجموع 675 روستا برای گازرسانی مصوبه دولت 340 روستا است و بقیه برای سال آینده است.

وی در ادامه از برخورداری نعمت گاز در 42 روستا از محل سفر ریاست جمهوری به گیلان خبر داد و افزود: 154روستا دارای پیمانکار، 44 روستا در مرحله انتخاب پیمانکار و کتابچه 131روستا نیز آماده شده است .