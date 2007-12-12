روزانه 70 تا 100 خودرو در گیلان از رده خارج می شود

قاسم پنجمیر در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: از نیمه دوم سال 85 تاکنون بیش از 9 هزار خودروی فرسوده این استان از رده خارج شده است.

وی عنوان کرد: خودروهای فرسوده پس از فشرده شدن در دستگاههای ویژه برای بازیافت به کارخانجات ذوب فلز ارسال می شوند.

پنجمیر افزود: براساس فراخوان دولت خودروهای سواری، شخصی، تاکسی و وانت بارها با عمر 20 تا 30 سال به عنوان خودروهای فرسوده محسوب شده و باید از رده خارج شوند.

وی یادآورشد: در صورت مشاهده خوروهای مشمول طرح در خیابانها، ماموران راهور این خودروها را به پارکینگهای ویژه خودروهای اسقاطی هدایت می کنند.