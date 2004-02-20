وزير اطلاعات: انتخابات در سراسر كشور در امنيت كامل برگزار مي شود

يونسي در گفتگو با خبرنگار سياسي " مهر" با بيان اينكه مردم همواره در صحنه هاي مختلف انقلاب حضور داشتند تصريح كرد: من حضور خوبي را در انتخابات هفتم مجلس پيش بيني مي كنم و حتي در برخي شهرها بيشتر از گذشته خواهد بود.

يونسي افزود: طبق معمول انتخابات گذشته انتظار مي رود عصر امروز تعداد بيشتري از هموطنانمان پاي صندوقهاي راي بروند.

يونسي با اشاره به برگزاري انتخابات در سراسر كشور خاطر نشان كرد انتخابات در شهرهاي بزرگ از جمله تهران نيز از رونق خوبي برخوردار خواهد بود.

يونسي با رد هر گونه احتمال تقلب در انتخابات خاطر نشان كرد: در انتخابات مجلس با وجود بازرسان مجريان و ناظران و اعضاي حاضر در محل صندوق راي احتمال تقلب بسيار ضعيف و در حد محال است.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا انتخابات هفتم مجلس صندوق ديگري به نام صندوق ويژه نظارت در كنار صندوق راي قرار گرفته است گفت: من نمي دانم و دخالت نمي كنم اما گمان مي كنم جاي نگراني نباشد و براي اطمينان بيشتر است و حساسيت ودقت دست اندركاران را مي رساند.

يونسي انتخابات هفتم مجلس را انتخاباتي بسيار حساس و با اهميت توصيف كرد و افزود: طبيعي است در چنين شرايطي جنگهاي سياسي و رواني به راه انداخته شود و ما نگراني نداريم.