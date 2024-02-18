کاروان خودروهای شوتی در دیلم توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سهام صالحی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: روز گذشته در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی دیلم به یک کاروان خودروی شوتی در محورهای خاکی برخوردند، که تعداد پنج دستگاه خودروی سواری به صورت همزمان با هوشیاری و استفاده از شگردهای خاص پلیسی پس از طی مسافتی توقیف شدند.

وی افزود: در بازرسی از این خودروها انواع کالای قاچاق فاقد هر گونه مدارک مثبته گمرکی شامل لوازم آرایشی، دستگاه‌های قهوه ساز، انواع تلویزیون، لوازم آشپز خانه و … کشف و ضبط شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را ۹ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این راستا پنج نفر متهم دستگیر که به مرجع قضائی معرفی شدند.