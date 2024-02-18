جوانان نیروی محرکه اصلی آموزش و پرورش خوزستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله حبیبی بعد از ظهر امروز یکشنبه در نشست سالیانه مشاوران جوان مناطق و نواحی آموزش و پرورش استان خوزستان بیان کرد: یکی از وظایف مهم جریان جوان انقلابی کمک به مجموعه تعلیم و تربیت این استان در تحقق اهداف و برنامه‌های عملکردی و همچنین نقش آفرینی فعال در تحقق مفاد سند تحول بنیادین است.

وی اضافه کرد: مطالبه ارتقای شاخص‌های کیفی آموزش و پرورش خوزستان باید در دستور کار ویژه جوانان فعال حوزه تعلیم و تربیت قرار گیرد و بر این اساس با مشارکت در اجرای برنامه‌های کیفیت بخشی در سطح مدارس، نقش مهم خود را در برنامه‌های جامع کیفیت بخشی ایفا کنند.

حبیبی با بیان اینکه مشاوران جوان بی شک رابطان قرارگاه اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین در نواحی و مناطق خوزستان هستند، گفت: جوانان نیروی محرکه اصلی مجموعه تعلیم و تربیت استان هستند و بر این اساس باید با حضور فعال در برنامه‌های عملکردی به آموزش و پرورش در انجام رسالت خود کمک کنند.