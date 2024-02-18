به گزارش خبرنگار مهر، قاسم برجوئی فرد بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در این آزمون ۱۳۸ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۵۱ نفر برای ۳۹ خانه بهداشت استان بوشهر پذیرفته میشوند که حضور این تعداد نیروی جوان میتواند بازدهی و کیفیت خدمات خانههای بهداشت رو افزایش دهد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: پذیرفتهشدگان در آزمون کتبی برای انجام مصاحبه تخصصی معرفی میشوند و پس از قبولی نهایی و گذراندن دورههای مهارتآموزی در آموزشگاههای بهورزی استان، بهعنوان بهورز در خانههای بهداشت شروع به کار میکنند.
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