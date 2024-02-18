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۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۰۳

معاون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

۵۱ بهورز جدید در استان بوشهر به کارگیری می‌شود

۵۱ بهورز جدید در استان بوشهر به کارگیری می‌شود

بوشهر- معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از رقابت داوطلبان در آزمون استخدامی بهورزان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم برجوئی فرد بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در این آزمون ۱۳۸ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۵۱ نفر برای ۳۹ خانه بهداشت استان بوشهر پذیرفته می‌شوند که حضور این تعداد نیروی جوان می‌تواند بازدهی و کیفیت خدمات خانه‌های بهداشت رو افزایش دهد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: پذیرفته‌شدگان در آزمون کتبی برای انجام مصاحبه تخصصی معرفی می‌شوند و پس از قبولی نهایی و گذراندن دوره‌های مهارت‌آموزی در آموزشگاه‌های بهورزی استان، به‌عنوان بهورز در خانه‌های بهداشت شروع به کار می‌کنند.

کد مطلب 6030952

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    نظرات

    • صدیقه قربانپور AE ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      1 0
      پاسخ
      ای کاش منم میتونستم بهروزی شرکت کنم

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