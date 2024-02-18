جانمایی ۱۰۲ شعبه اخذ رأی در خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خواست خدایی عصر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با تاکید بر اینکه کارهای لازم برای برگزاری انتخابات در خرمشهر تدارک دیده شده است، بیان کرد: ۸۵ شعبه ثابت و ۱۷ شعبه سیار برای جمع‌آوری آرای مردم شهرستان خرمشهر در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: نشست‌های توجیهی و آموزشی برای بازرسان، نمایندگان فرماندار و اعضای شعب انتخابات برگزار شد و بر ضرورت آمادگی کامل برای برگزاری باشکوه انتخابات اسفندماه امسال تاکید شده است.

فرماندار خرمشهر یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی صرفاً وظیفه آماده کردن زمینه مناسب را برای انتخاباتی پرشور و سالم به عهده دارند و حق استفاده از هیچ بخشی از بیت‌المال و امکانات دولتی را برای تبلیغات داوطلبان ندارند.