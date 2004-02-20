حجت الاسلام سيد حسن خميني راي خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، سيد حسن خميني با حضور در حسينه جماران پس از ريختن راي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، راي خود مبني بر انتخاب نمايندگان حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر را در صندوق سيار 2888 جماران ريخت.
گفتني است حجت الاسلام والمسلمين سيد حسن خميني از مصاحبه با خبرنگاران پس از راي دادن خود داري كرد.
حجت الاسلام سيد حسن خميني در ساعات اوليه انتخابات با حضور در شعبه اخذ راي جماران راي خود را به صندوق ريخت.
به گزارش خبرنگار سياسي مهر، سيد حسن خميني با حضور در حسينه جماران پس از ريختن راي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، راي خود مبني بر انتخاب نمايندگان حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر را در صندوق سيار 2888 جماران ريخت.
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