به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف غفارزاده در بازدید از پروژههای سد گردیان جلفا و پست ۱۳۲ کیلوولت گلفرج در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سد گردیان ظرفیتی ۱۰ میلیون مترمکعبی دارد، اضافه کرد: این پروژه با هزینه بهروز شده ۷۵۰ میلیارد تومان، پیشرفتی ۹۵ درصدی داشته و ۱۵۰۰ هکتار شبکه را تحت پوشش قرار میدهد.
وی همچنین با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی پست ۱۳۲ کیلوولتی گلفرج، خاطرنشان کرد: این پروژه با هدف تأمین بخشی از برق ایستگاههای پمپاژ طرح بهرهبرداری از ارس به میزان ۴۰ مگاوات در حال احداث است.
وی هزینه اتمام این پست را بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان عنوان کرده و بر خرید تجهیزات و اتمام آن تا آخر اسفندماه سالجاری برای تأمین آب دشت یکانات تاکید کرد.
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