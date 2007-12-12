اسکار "همشهری کین" خریدار نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد جایزه اسکار ولز و هرمن منکهویتس برای فیلمنامه "همشهری کین" که دیروز سهشنبه در حراجی سوثبی به فروش گذاشته شده بود، حتی به حداقل قیمت پیشنهادی نیز خریدار نداشت. این در حالی است که پیش از این پیشبینی شده بود این جایزه اسکار بین 800 هزار تا 2/1 میلیون دلار به فروش برسد.
فیلمنامه "همشهری کین" به قیمت حدود 100 هزار دلار به فروش رسید
در همین حال فیلمنامه "همشهری کین" به قیمت حدود 100 هزار دلار فروخته شد. این فیلمنامه 156 صفحهای را که آخرین نسخه دستنویس ولز پیش از فیلمنامه نهایی است، یک خریدار ناشناس از طریق تلفن خریداری کرد. قیمت اولیه این فیلمنامه 80 تا 120 هزار دلار پیشبینی شده بود.
"همشهری کین" داستان چارلز فاستر کین سلطان مطبوعات و مردی تشنه قدرت با نقشآفرینی خود ولز است و گفته میشود بر مبنای زندگی ویلیام راندولف هرست غول مطبوعات آن زمان آمریکا ساخته شد.
هر چند فیلم سال 1941 ولز تنها یک جایزه آکادمی علوم و هنرهای سینمایی را از آن خود کرد، اما به اعتقاد خیلیها یکی از بهترین فیلمهای تاریخ سینماست. ولز برای این فیلم نامزد جوایز بهترین کارگردان و بازیگر مرد نیز بود. او زمان ساخت "همشهری کین" تنها 25 سال داشت.
جایزه اسکار ولز به اندازه شخصیت اصلی آن گذشتهای پیچیده دارد. تا مدتها تصور میشد این جایزه گم شده است. تا اینکه سال 1994 یک فیلمبردار اهل لس آنجلس که زمانی با ولز کار میکرد سعی کرد آن را به طور مخفیانه در حراجی سوثبی بفروشد. ولز اسکار خود را به عنوان دستمزد به این فیلمبردار داده بود.
بئاتریس، کوچکترین دختر ولز، همان زمان از سوثبی و آن فیلمبردار شکایت کرد و در نهایت اسکار را از آنها گرفت. وقتی خود بئاتریس ولز سعی کرد آن را بفروشد، این بار آکادمی به پیروی از هدف دیرین خود در دور نگه داشتن اسکار از دنیای تجارت از او شکایت کرد. از 1950 آکادمی برندگان اسکار را از فروش جوایز خود منع کرده است. از آنجا که این جایزه پیش از سال 1950 اعطاء شده بود، همین طور به دلایل دیگر ولز توانست در دادگاه پیروز شود.
او سال 2003 این اسکار را به بنیاد داکس فروخت که یک تشکیلات غیرانتفاعی مستقر در لس آنجلس است و اهداف مختلف آموزشی، بهداشت و موارد دیگر را دنبال میکند. اکنون بنیاد داکس این اسکار را به حراج گذاشته است. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی گفت مانع فروش این جایزه نمیشود.
سال 1999 اسکار بهترین فیلم "بربادرفته" 5/1 میلیون دلار و اسکاری هم که ویوین لی برای این فیلم دریافت گرفته بود، 550 هزار دلار فروخته شد.
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