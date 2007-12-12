محسن باقرزاده - مدیر انتشارات توس - در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: وقتی فشارها و نظارتهای چند جانبه وجود دارد و ناشران حتی اجازه برگزاری یک نمایشگاه را هم ندارند، چرا باید یارانه کاغذ که می توانست تا حدی فشارهای اقتصادی را کاهش بدهد برداشته شود.

باقرزاده با اشاره به اینکه نمایشگاه های کتاب در تهران و شهرستانها روز به روز در حال تحلیل رفتن است، ادامه داد: ممکن است به زودی ناشران بزرگ هم دچار توقف شوند چرا که همه دارند از سرمایه شخصی هزینه می کنند.

وی اضافه کرد: این گفته مسئولین ارشاد که "با حذف کاغذ دولتی، یارانه ها را به خریداران اختصاص می دهیم" کاملا نامفهوم است. نمی دانم چرا مسئولین از تجربه ها استفاده نمی کنند و هر کس می خواهد همه چیز را خودش تجربه کند.

این ناشر افزود: اگر قرار است یارانه کاغذ قطع شود باید با رعایت عدالت باشد. حتی ظلم باالسویه هم عدل است، یعنی باید یارانه یا برای همه باشد یا برای همه نباشد.

وی تصریح کرد: متاسفانه قبل از برداشتن یارانه، به عده ای 10 تا 12 هزار بند کاغذ دادند که تا دو سه سال دیگر هم نیازی به خرید از بازار آزاد ندارند و به عده ای هم گفتند شما به ما بدهکارید و از کاغذ خبری نیست.

باقرزاده با اشاره به اینکه عادلانه نبودن ارائه کاغذ رایگان و خرید کتاب از ناشران، توان رقابت سالم در بازار کتاب را از میان می برد، گفت: اگر عدالت باشد و همه مجبور باشند از بازار آزاد کاغذ بخرند، اگرچه قیمت کتاب خیلی گران تر می شود اما حداقل توان رقابت میان ناشران برای جذب مخاطب ایجاد خواهد شد.

وی تاکید کرد: بهتر است در بخش کتاب کسانی که از مسئولیتهای کوچک، کار خود را آغاز کرده اند و مشکلات حوزه کتاب را می دانند به کار گرفته شوند تا با دید بازتری به مسائل بنگرند و حرمت کتاب بیشتر حفظ شود.