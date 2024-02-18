‍ ‍۱٠ طرح مرتع داری در جنوب کرمان به مجریان احاله مدیریت شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی نیا، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای دستورالعمل شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور نسبت به احاله طرح‌های مرتع داری تهیه شده، تعداد ۱٠ طرح مرتعداری به مساحت بیش از ۴٠ هزار و ۴۳٠ هکتار در جنوب کرمان به مجریان احاله شد.

وی با اشاره به اینکه امضای قرارداد احاله مدیریت طرح‌های مرتع داری که در دفترخانه اسناد رسمی شهرستان جیرفت منعقد شد، اظهار داشت: یکی از اولویت‌های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مدیریت و حفاظت از مراتع است زیرا تا زمانی که مشارکت جوامع محلی نباشد مدیریت مراتع دچار مشکل خواهد شد.

وی افزود: در اجرای بند ۲٠ فصل دوم شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور و در راستای حفاظت و صیانت و همچنین احیای مراتع، هشت طرح مرتعداری به مساحت بیش از ۴٠ هزار و ۴۳٠ هکتار در قالب احاله مدیریت مراتع با تنظیم اسناد قراردادی در دفترخانه اسناد رسمی به نماینده مرتع داران مراتع شهرستان‌های جیرفت، عنبرآباد، قلعه گنج، فاریاب و جازموریان احاله شد.

وی خاطرنشان کرد: به استناد تبصره ذیل ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، ما باید بهره‌برداران ذی‌حق و ذی‌صلاح را شناسایی کرده و پروانه چرا در اختیار آن‌ها قرار دهیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان با اشاره به اینکه این افراد بعد از دو فصل بهره‌برداری و صدور پروانه چرا باید اقدام به تهیه طرح مرتع داری کنند افزود: طبق ماده قانونی فوق هرگونه بهره‌برداری از عرصه‌های منابع طبیعی باید در قالب طرح باشد.

رحیمی نیا، با بیان اینکه طرح مرتعداری پایه و اساس مدیریت ما در عرصه‌های منابع طبیعی است، اضافه کرد: تمام برنامه‌هایی که باید در طرح اجرا شود، پیش‌بینی شده و برای ما ملاک عمل مفاد کتابچه طرح و قرارداد است.